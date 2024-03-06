الأرصاد: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة بزخات من البَرَد على 8 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق .
كما ثؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.
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