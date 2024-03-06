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لبنان: تبادل القصف بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا اليوم الأربعاء على عدد من البلدات والقرى الواقعة بجنوب لبنان في حين أعلنت المقاومة اللبنانية أنها شنت هجوما جويا بـ"مسيرة انقضاضية" على موقع المطلة التابع للاحتلال.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) أن طيران الاحتلال شن غارة جوية بالصواريخ على بلدة يارون وغارة على دفعتين استهدف فيهما أطراف بلدتي كفرا وياطر ملقيا صاروخين لم ينفجرا.
وقالت إن طيران الاحتلال نفذ غارة على تلة الحقبان في بلدة ياطر وغارة على منزل في بلدة الضهيرة من دون ذكر وقوع اصابات.
وأشارت الى ان قوات الاحتلال شنت عبر طيرانها الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا اضافة غارة نفذتها بواسطة مسيرة على أطراف بلدة الناقورة الغربية.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال على جنوبي لبنان سجل قصف مدفعي طاول أطراف بلدة الفرديس إضافة الى قيام قوات الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لبلدة كفركلا الحدودية.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المقاومة إعلانها شن ‏هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة (قبالة الحدود الجنوبية للبنان) وقد "تمكنت من إصابة هدفها بدقة".
وقالت الوكالة الوطنية إن المقاومة أعلنت في بيان لها استهداف مقاتليها موقعي رويسات العلم في تلال كفر شوبا وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد منذ أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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