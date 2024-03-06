لبنان: تبادل القصف بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا اليوم الأربعاء على عدد من البلدات والقرى الواقعة بجنوب لبنان في حين أعلنت المقاومة اللبنانية أنها شنت هجوما جويا بـ"مسيرة انقضاضية" على موقع المطلة التابع للاحتلال.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) أن طيران الاحتلال شن غارة جوية بالصواريخ على بلدة يارون وغارة على دفعتين استهدف فيهما أطراف بلدتي كفرا وياطر ملقيا صاروخين لم ينفجرا.
وقالت إن طيران الاحتلال نفذ غارة على تلة الحقبان في بلدة ياطر وغارة على منزل في بلدة الضهيرة من دون ذكر وقوع اصابات.
وأشارت الى ان قوات الاحتلال شنت عبر طيرانها الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبين وطيرحرفا اضافة غارة نفذتها بواسطة مسيرة على أطراف بلدة الناقورة الغربية.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال على جنوبي لبنان سجل قصف مدفعي طاول أطراف بلدة الفرديس إضافة الى قيام قوات الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لبلدة كفركلا الحدودية.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المقاومة إعلانها شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة (قبالة الحدود الجنوبية للبنان) وقد "تمكنت من إصابة هدفها بدقة".
وقالت الوكالة الوطنية إن المقاومة أعلنت في بيان لها استهداف مقاتليها موقعي رويسات العلم في تلال كفر شوبا وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد منذ أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
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