(غصة عبور).. عرض مسرحي يناقش قضايا مجتمعية متأرجحا ما بين الكوميديا والتراجيديا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- قدمت فرقة المسرح الكويتي مساء اليوم الأربعاء العرض المسرحي (غصة عبور) ليحكي فريق العمل قضايا مجتمعية في لقطات تأرجحت ما بين الكوميديا والتراجيديا ضمن مهرجان الكويت المسرحي ال23.
وكانت فكرة العرض "إنسانية" حيث طرحت مؤلفة المسرحية تغريد الداوود قضايا مهمة تخص أغلبية المجتمعات وناقشت معنى الوطن الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة أو حبا.
تدور أحداث العرض حول شخصيات تعاني ولكل منها قصة خاصة لكنها تشترك في أنها عالقة ما بين الرحيل والعودة وتقف فوق جسر عبور على أمل العودة لأوطانها لكن هناك ما يمنع من ذلك.
وتميز الفنان عبدالعزيز بهبهاني بأداء أبهر جمهور مسرح الدسمة وكانت شخصيته (أبو سراب) حزينة إذ قضى أكثر من 30 عاما في الغربة لتوفير الأموال لعائلته وأبنائه الثلاثة وهم في موطنهم إلا أنه عندما قرر العودة اكتشف أنه خسر حب أبنائه الذين فقدوا الأب الذي يشاركهم يومهم.
أما الفنان عامر بوكبير الذي قام بدور (عماد) أو بالاسم الحركي في بلاد الغربة (اميديه) فهو الرجل الذي عاش في غربة عن وطنه أما الفنان أحمد بن حسين فكان عالقا ما بين جهتين وأتقن دوره في شخصية (وصال).
كما أبدعت الفنانة سارة رشاد في دور (إيمان) العاشقة المحبة التي صارعت من أجل الزواج من حبيبها إلا أنها واجهت الرفض من والدها وقررت الهرب برفقة من تحب إلى بلد آخر لكنها خذلت بالنهاية وعاشت وحيدة عالقة وغير قادرة على العودة.
وأضاف الفنان إبراهيم الشيخلي نكهة كوميدية على الأجواء الحزينة إذ اعتلت ضحكات الجمهور بعد هدوء طويل وأعطت إسقاطاته الكوميدية لطافة كبيرة للعرض المميز.
أما الفنان أحمد الرشيدي فكان مميزا ببدلة الشرطي بشخصية جادة منضبطة ويحاول موازنة الأمور فوق جسر العبور والسيطرة على الأشخاص فوق الجسر.
وقالت مؤلفة العمل تغريد الداوود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها اختارت شخصيات ليست متعلقة ببيئة جغرافية معينة ولا تقصد فيها بلدا معينا وأن تلك الشخصيات قد تكون عربية أو عالمية تعرضت للظلم والاضطهاد.
وأوضحت أنها شاركت بالنص المسرحي في مسابقة بإمارة الشارقة وقد حاز العمل على المركز الأول مبينة أنها قدمته بنسخة إماراتية وأخرى جزائرية وتعرضه اليوم بنسخة كويتية للمرة الأولى ضمن مهرجان الكويت المسرحي ال23.
من جانبه بين مخرج العمل محمد الانصاري ل(كونا) أن فريقه سعى إلى التميز في السينوغرافيا وهي البيئة المكانية للعرض المسرحي من منصات وإضاءة وموسيقى ومؤثرات خاصة إذ قام بدمج اكثر من مدرسة مسرحية بطريقة مقصودة وقدمها على خشبة المسرح.
وأشاد بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم الرائع للدورة الـ23 من المهرجان منوها بدور المجلس الداعم للشباب والحركة المسرحية والثقافية في الكويت. (النهاية)
ش ه د
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