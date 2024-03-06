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(غصة عبور).. عرض مسرحي يناقش قضايا مجتمعية متأرجحا ما بين الكوميديا والتراجيديا

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- قدمت فرقة المسرح الكويتي مساء اليوم الأربعاء العرض المسرحي (غصة عبور) ليحكي فريق العمل قضايا مجتمعية في لقطات تأرجحت ما بين الكوميديا والتراجيديا ضمن مهرجان الكويت المسرحي ال23.
وكانت فكرة العرض "إنسانية" حيث طرحت مؤلفة المسرحية تغريد الداوود قضايا مهمة تخص أغلبية المجتمعات وناقشت معنى الوطن الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة أو حبا.
تدور أحداث العرض حول شخصيات تعاني ولكل منها قصة خاصة لكنها تشترك في أنها عالقة ما بين الرحيل والعودة وتقف فوق جسر عبور على أمل العودة لأوطانها لكن هناك ما يمنع من ذلك.
وتميز الفنان عبدالعزيز بهبهاني بأداء أبهر جمهور مسرح الدسمة وكانت شخصيته (أبو سراب) حزينة إذ قضى أكثر من 30 عاما في الغربة لتوفير الأموال لعائلته وأبنائه الثلاثة وهم في موطنهم إلا أنه عندما قرر العودة اكتشف أنه خسر حب أبنائه الذين فقدوا الأب الذي يشاركهم يومهم.
أما الفنان عامر بوكبير الذي قام بدور (عماد) أو بالاسم الحركي في بلاد الغربة (اميديه) فهو الرجل الذي عاش في غربة عن وطنه أما الفنان أحمد بن حسين فكان عالقا ما بين جهتين وأتقن دوره في شخصية (وصال).
كما أبدعت الفنانة سارة رشاد في دور (إيمان) العاشقة المحبة التي صارعت من أجل الزواج من حبيبها إلا أنها واجهت الرفض من والدها وقررت الهرب برفقة من تحب إلى بلد آخر لكنها خذلت بالنهاية وعاشت وحيدة عالقة وغير قادرة على العودة.
وأضاف الفنان إبراهيم الشيخلي نكهة كوميدية على الأجواء الحزينة إذ اعتلت ضحكات الجمهور بعد هدوء طويل وأعطت إسقاطاته الكوميدية لطافة كبيرة للعرض المميز.
أما الفنان أحمد الرشيدي فكان مميزا ببدلة الشرطي بشخصية جادة منضبطة ويحاول موازنة الأمور فوق جسر العبور والسيطرة على الأشخاص فوق الجسر.
وقالت مؤلفة العمل تغريد الداوود لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها اختارت شخصيات ليست متعلقة ببيئة جغرافية معينة ولا تقصد فيها بلدا معينا وأن تلك الشخصيات قد تكون عربية أو عالمية تعرضت للظلم والاضطهاد.
وأوضحت أنها شاركت بالنص المسرحي في مسابقة بإمارة الشارقة وقد حاز العمل على المركز الأول مبينة أنها قدمته بنسخة إماراتية وأخرى جزائرية وتعرضه اليوم بنسخة كويتية للمرة الأولى ضمن مهرجان الكويت المسرحي ال23.
من جانبه بين مخرج العمل محمد الانصاري ل(كونا) أن فريقه سعى إلى التميز في السينوغرافيا وهي البيئة المكانية للعرض المسرحي من منصات وإضاءة وموسيقى ومؤثرات خاصة إذ قام بدمج اكثر من مدرسة مسرحية بطريقة مقصودة وقدمها على خشبة المسرح.
وأشاد بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم الرائع للدورة الـ23 من المهرجان منوها بدور المجلس الداعم للشباب والحركة المسرحية والثقافية في الكويت. (النهاية)

ش ه د


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