واشنطن تتوعد ميليشيا الحوثي بمواصلة محاسبتها على هجماتها في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- توعدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ميليشيا الحوثي بمواصلة محاسبتها على عملياتها ضد سفن الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر.
ويأتي الموقف الأمريكي بعدما أدى هجوم صاروخي شنه الحوثيون على ناقلة بضائع في خليج عدن في وقت سابق من اليوم إلى قتل بحارين من طاقم الناقلة وهي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء الهجمات التي تقول الميليشيا إنها أطلقتها نصرة لغزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد واصل الحوثيون شن هذه الهجمات المتهورة دون أي اعتبار لسلامة المدنيين الأبرياء الذين يعبرون البحر الأحمر وقاموا اليوم للأسف وبصورة مأساوية بقتل مدنيين أبرياء".
وشدد على أن الولايات المتحدة "ستستمر في محاسبة الحوثيين على هجماتهم التي لم تعطل التجارة الدولية وحرية الملاحة في المياه الدولية وتعريض حياة البحارة للخطر فحسب بل قتلت الآن عددا منهم بشكل مأساوي".
وأضاف ميلر ان بلاده ستستمر في مساءلتهم داعيا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تحذو حذو بلاده.
ومن جانبها أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى أن السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي اليوم هي "ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم بربادوس".
وأكدت في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض إن ناقلة البضائع التي طالتها هجمات الحوثي الصاروخية "لم تكن سفينة أمريكية على عكس ما ادعى الحوثيون".
وجددت بيير إدانة هجمات الحوثي في البحر الأحمر داعية جميع دول العالم "للانضمام في وقف هذه الهجمات المروعة". (النهاية)
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