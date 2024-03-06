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واشنطن تتوعد ميليشيا الحوثي بمواصلة محاسبتها على هجماتها في البحر الأحمر

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- توعدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ميليشيا الحوثي بمواصلة محاسبتها على عملياتها ضد سفن الشحن التجارية الدولية في البحر الأحمر.
ويأتي الموقف الأمريكي بعدما أدى هجوم صاروخي شنه الحوثيون على ناقلة بضائع في خليج عدن في وقت سابق من اليوم إلى قتل بحارين من طاقم الناقلة وهي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء الهجمات التي تقول الميليشيا إنها أطلقتها نصرة لغزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد واصل الحوثيون شن هذه الهجمات المتهورة دون أي اعتبار لسلامة المدنيين الأبرياء الذين يعبرون البحر الأحمر وقاموا اليوم للأسف وبصورة مأساوية بقتل مدنيين أبرياء".
وشدد على أن الولايات المتحدة "ستستمر في محاسبة الحوثيين على هجماتهم التي لم تعطل التجارة الدولية وحرية الملاحة في المياه الدولية وتعريض حياة البحارة للخطر فحسب بل قتلت الآن عددا منهم بشكل مأساوي".
وأضاف ميلر ان بلاده ستستمر في مساءلتهم داعيا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تحذو حذو بلاده.
ومن جانبها أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى أن السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي اليوم هي "ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم بربادوس".
وأكدت في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض إن ناقلة البضائع التي طالتها هجمات الحوثي الصاروخية "لم تكن سفينة أمريكية على عكس ما ادعى الحوثيون".
وجددت بيير إدانة هجمات الحوثي في البحر الأحمر داعية جميع دول العالم "للانضمام في وقف هذه الهجمات المروعة". (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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