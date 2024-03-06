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الجزائر وفرنسا تتفقان على استرجاع مليوني وثيقة وأرشيف الفترة العثمانية

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 3 (كونا) -- أعلن رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة محمد لحسن زغيدي اليوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مع الطرف الفرنسي من أجل استرجاع مليوني وثيقة إضافة إلى كل الأرشيف المرتبط بالفترة العثمانية ما قبل عام 1830.
وقال زغيدي في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في ملتقى تاريخي حول الذاكرة إن لجنته التي اجتمعت بنظيرتها الفرنسية في جلسة مفتوحة يوم 25 فبراير الماضي تمكنت من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 إلى 1962 من تراث مادي.
وأوضح أن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة التي يرأسها أصبح لديها كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر وذلك بعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الارشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة في باريس وضواحيها.
وأكد أنه "بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر فقد تم الاتفاق على أن تكون هذه الأرصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا".
كما كشف عن أن أول المنهوبات كان (كنز الجزائر) ليتم بعدها وفي 15 يوليو 1830 نهب ألفي مدفع جزائري لا يزال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري في باريس وهو معروض على مدخله ومكتوب عليه باللغة العربية (صنع بالجزائر).
وأشار الى أن اللجنة طالبت أيضا خلال الاجتماع الأخير بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء الذين توفوا بفرنسا خلال القرن التاسع عشر مع رقمنتها وإمكانية الاطلاع عليها من طرف الأحفاد.
يذكر أنه تم الإعلان عن تشكيل لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 حيث تم تحديد مهمتها للنظر معا في تلك الفترة التاريخية من بداية الاستعمار الفرنسي عام 1830 حتى نهاية الحرب ومن ثم استقلال الجزائر في عام 1962.
ويرأس اللجنة عن الجانب الجزائري المؤرخ محمد لحسن زغيدي وتضم إلى جانبه أساتذة التاريخ محمد القورصو وجمال يحياوي وعبدالعزيز فيلالي وإيدير حاشي فيما يرأسها من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.
وعقدت اللجنة الجزائرية منذ تأسيسها في نوفمبر 2022 أربعة اجتماعات مع نظيرتها الفرنسية. (النهاية)

م ر / ر ج



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