وزير الخارجية العراقي يعلن دعما ماليا للأونروا بمبلغ 25 مليون دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاربعاء ان بلاده قررت دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 25 مليون دولار لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها.
وقال الوزير العراقي في تصريح للصحفيين خلال مشاركته باجتماع الدورة ال161 لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إن موقف العراق واضح في دعم الشعب الفلسطيني مضيفا ان (أونروا) تتعرض لهجمة قوية تتمثل في قطع الدعم عنها من عدد من الدول الغربية.
ودعا حسين الدول الأخرى سواء العربية او غير العربية للاستمرار في دعم الوكالة لأن إخفاقها في أعمالها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية.
وأضاف "لقد قرر مجلس الوزراء العراقي دعم وكالة أونروا بمبلغ 25 مليون دولار وذلك في اجتماعه قبل أسبوعين ورأينا أنه من الضروري الإعلان عن هذا القرار وندعو الدول الأخرى أن تحذوا حذوه".
واعتبر أن الحرب على غزة هي انتهاك لجميع القوانين الدولية وبخاصة القانون الدولي الإنساني منتقدا سياسات بعض الدول الغربية تجاه ما يحدث في القطاع من صمت وتبرير للاعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الكيان الاسرائيلي المحتل. (النهاية)
م ف م / ر ج
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