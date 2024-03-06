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وزير الخارجية العراقي يعلن دعما ماليا للأونروا بمبلغ 25 مليون دولار

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاربعاء ان بلاده قررت دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 25 مليون دولار لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها.
وقال الوزير العراقي في تصريح للصحفيين خلال مشاركته باجتماع الدورة ال161 لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إن موقف العراق واضح في دعم الشعب الفلسطيني مضيفا ان (أونروا) تتعرض لهجمة قوية تتمثل في قطع الدعم عنها من عدد من الدول الغربية.
ودعا حسين الدول الأخرى سواء العربية او غير العربية للاستمرار في دعم الوكالة لأن إخفاقها في أعمالها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية.
وأضاف "لقد قرر مجلس الوزراء العراقي دعم وكالة أونروا بمبلغ 25 مليون دولار وذلك في اجتماعه قبل أسبوعين ورأينا أنه من الضروري الإعلان عن هذا القرار وندعو الدول الأخرى أن تحذوا حذوه".
واعتبر أن الحرب على غزة هي انتهاك لجميع القوانين الدولية وبخاصة القانون الدولي الإنساني منتقدا سياسات بعض الدول الغربية تجاه ما يحدث في القطاع من صمت وتبرير للاعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الكيان الاسرائيلي المحتل. (النهاية)

م ف م / ر ج



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