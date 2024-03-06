تركيا تنتقد موافقة سلطات الاحتلال على خطة بناء مستوطنات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 3 (كونا) -- دعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء سلطات الكيان الإسرائيلي الحتل إلى ضرورة وقف أنشطة الاحتلال فورا في الأراضي الفلسطينية منتقدة موافقتها على خطة بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في تدوينة على حسابه في منصة (اكس) إن "الخطة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) لبناء 3500 وحدة في الضفة الغربية تعني المزيد من التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الإجراء فورا".
وأكد كتشيلي أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يتم تعريفها بأدق المصطلحات من أجل منعها من المزيد من انتهاك القانون الدولي".
ورأى أنه لا يكفي أن يطلق المجتمع الدولي على أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية اسم "الاستيطان غير القانوني" مبينا أن الأمر "هو استيلاء إسرائيل بالقوة على الأراضي المملوكة قانونيا للشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عبر منصة (إكس) إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقد وعدنا ونحن نفي". (النهاية)
ا ع س / ر ج
MENAFN06032024000071011013ID1107945775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.