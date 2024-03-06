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تركيا تنتقد موافقة سلطات الاحتلال على خطة بناء مستوطنات في الضفة الغربية

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 3 (كونا) -- دعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء سلطات الكيان الإسرائيلي الحتل إلى ضرورة وقف أنشطة الاحتلال فورا في الأراضي الفلسطينية منتقدة موافقتها على خطة بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي في تدوينة على حسابه في منصة (اكس) إن "الخطة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) لبناء 3500 وحدة في الضفة الغربية تعني المزيد من التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وبالتالي يجب أن يتوقف هذا الإجراء فورا".
وأكد كتشيلي أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يتم تعريفها بأدق المصطلحات من أجل منعها من المزيد من انتهاك القانون الدولي".
ورأى أنه لا يكفي أن يطلق المجتمع الدولي على أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية اسم "الاستيطان غير القانوني" مبينا أن الأمر "هو استيلاء إسرائيل بالقوة على الأراضي المملوكة قانونيا للشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عبر منصة (إكس) إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقد وعدنا ونحن نفي". (النهاية)

ا ع س / ر ج



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