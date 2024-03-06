(ريال مدريد) يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (لايبزيغ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- حسم (ريال مدريد) الاسباني تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد تعادله مع (لايبزيغ) الالماني بهدف لمثله اليوم الأربعاء في إياب ثمن النهائي.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم للريال في الدقيقة 65 لكن الهنغاري ويلي أوربان أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 68 على ملعب (سانتياغو برنابيو) في مدريد.
وتأهل فريق العاصمة الاسبانية إلى الدور ربع النهائي بمجموع هدفين لهدف بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف سجله إبراهيم دياث في الدقيقة 48 على ملعب (ريد بول أرينا) في ألمانيا. (النهاية)
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