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(ريال مدريد) يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (لايبزيغ)

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- حسم (ريال مدريد) الاسباني تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد تعادله مع (لايبزيغ) الالماني بهدف لمثله اليوم الأربعاء في إياب ثمن النهائي.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم للريال في الدقيقة 65 لكن الهنغاري ويلي أوربان أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 68 على ملعب (سانتياغو برنابيو) في مدريد.
وتأهل فريق العاصمة الاسبانية إلى الدور ربع النهائي بمجموع هدفين لهدف بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف سجله إبراهيم دياث في الدقيقة 48 على ملعب (ريد بول أرينا) في ألمانيا. (النهاية)

ه ن د / ر ج


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