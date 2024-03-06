(مانشستر سيتي) الإنجليزي يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا بفوزه على (كوبنهاغن) الدنماركي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (مانشستر سيتي) الانجليزي إلى ربع نهائي دوري ابطال أوروبا في كرة القدم بعد تغلبه على ضيفه (كوبنهاغن) الدنماركي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في اياب دور ال16 والذي جمعهما اليوم الاربعاء على ملعب (الاتحاد).
وكما كان منتظرا دخل السيتي المباراة بقوة وتركيز كبيرين سرعان ما أثمرا عن هدفين مبكرين الاول في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع السويسري مانويل أكنجي والثاني بعده بأربع دقائق عبر المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز.
ونجح الضيوف في تقليص النتيجة في الدقيقة 29 بواسطة المهاجم المغربي محمد امين اليونسي لكن المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند اعاد الفارق إلى هدفين بعد تسجيله الهدف الثالث لاصحاب الارض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
ورغم سيطرته على كامل مجريات اللعب خلال الشوط الثاني الا ان السيتي لم يتمكن من اضافة اهداف اخرى لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
يذكر ان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في الدنمارك انتهى بنفس لصالح الضيوف بنفس نتيجة اليوم وان قرعة الدور ربع النهائي ستجري يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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