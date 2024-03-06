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(مانشستر سيتي) الإنجليزي يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا بفوزه على (كوبنهاغن) الدنماركي

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (مانشستر سيتي) الانجليزي إلى ربع نهائي دوري ابطال أوروبا في كرة القدم بعد تغلبه على ضيفه (كوبنهاغن) الدنماركي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في اياب دور ال16 والذي جمعهما اليوم الاربعاء على ملعب (الاتحاد).
وكما كان منتظرا دخل السيتي المباراة بقوة وتركيز كبيرين سرعان ما أثمرا عن هدفين مبكرين الاول في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع السويسري مانويل أكنجي والثاني بعده بأربع دقائق عبر المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز.
ونجح الضيوف في تقليص النتيجة في الدقيقة 29 بواسطة المهاجم المغربي محمد امين اليونسي لكن المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند اعاد الفارق إلى هدفين بعد تسجيله الهدف الثالث لاصحاب الارض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
ورغم سيطرته على كامل مجريات اللعب خلال الشوط الثاني الا ان السيتي لم يتمكن من اضافة اهداف اخرى لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
يذكر ان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في الدنمارك انتهى بنفس لصالح الضيوف بنفس نتيجة اليوم وان قرعة الدور ربع النهائي ستجري يوم الجمعة 15 من الشهر الجاري. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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