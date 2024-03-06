النواب الأمريكيون يمررون صفقة إنفاق فيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي جزئي إذا نجح مجلس الشيوخ بتمريرها وإحالتها إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها قبل حلول منتصف ليل الجمعة المقبل.
وتم تمرير المشاريع الستة بعد تصويت 339 نائبا لصالحها مقابل معارضة 85 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب بسبب اعتقادهم أنها لا تتوافق مع الكثير من السياسات المحافظة مثل تبني سياسات أكثر صرامة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تصريح للصحفيين "نريد خفض الإنفاق والحد من حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية إنما الحقيقة الآن هي أن لدينا حكومة منقسمة".
ويتعين على الكونغرس كل عام تمرير 12 مشروع قانون للانفاق الفردي بهدف إبقاء أبواب الحكومة الأمريكية مفتوحة ولكن في الآونة الأخيرة فشل المشرعون في الالتزام بالمواعيد النهائية للانفاق وهذا ما دفعهم للجوء إلى تمريرها على أجزاء.
وبالنظر إلى أن أول ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي تنتهي مدتها في 8 مارس (الجمعة القادم) قام المشرعون المتفاوضون بجمع التمويل في صفقة واحدة بحيث تشمل نفقات الزراعة والتنمية الريفية وإدارة الغذاء والدواء والتجارة والعدالة والعلوم وتنمية الطاقة والمياه والداخلية والبناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية.
إلا أن إن الاختبار الحقيقي للكونغرس هو إقرار مشاريع القوانين الستة المتبقية قبل انتهاء المهلة الخاصة بها في 22 مارس الجاري وذلك نظرا لاعتبارها أكثر إثارة للجدل لكونها تشمل الانفاق على الدفاع والخدمات المالية والحكومة العامة والأمن الداخلي والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والسلطة التشريعية والعمليات الحكومية والخارجية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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