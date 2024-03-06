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النواب الأمريكيون يمررون صفقة إنفاق فيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي جزئي إذا نجح مجلس الشيوخ بتمريرها وإحالتها إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها قبل حلول منتصف ليل الجمعة المقبل.
وتم تمرير المشاريع الستة بعد تصويت 339 نائبا لصالحها مقابل معارضة 85 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب بسبب اعتقادهم أنها لا تتوافق مع الكثير من السياسات المحافظة مثل تبني سياسات أكثر صرامة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تصريح للصحفيين "نريد خفض الإنفاق والحد من حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية إنما الحقيقة الآن هي أن لدينا حكومة منقسمة".
ويتعين على الكونغرس كل عام تمرير 12 مشروع قانون للانفاق الفردي بهدف إبقاء أبواب الحكومة الأمريكية مفتوحة ولكن في الآونة الأخيرة فشل المشرعون في الالتزام بالمواعيد النهائية للانفاق وهذا ما دفعهم للجوء إلى تمريرها على أجزاء.
وبالنظر إلى أن أول ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي تنتهي مدتها في 8 مارس (الجمعة القادم) قام المشرعون المتفاوضون بجمع التمويل في صفقة واحدة بحيث تشمل نفقات الزراعة والتنمية الريفية وإدارة الغذاء والدواء والتجارة والعدالة والعلوم وتنمية الطاقة والمياه والداخلية والبناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية.
إلا أن إن الاختبار الحقيقي للكونغرس هو إقرار مشاريع القوانين الستة المتبقية قبل انتهاء المهلة الخاصة بها في 22 مارس الجاري وذلك نظرا لاعتبارها أكثر إثارة للجدل لكونها تشمل الانفاق على الدفاع والخدمات المالية والحكومة العامة والأمن الداخلي والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والسلطة التشريعية والعمليات الحكومية والخارجية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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