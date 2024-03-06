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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/6/2024 10:41:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3140912 الكويت - 32 مرشحا ومرشحة تقدموا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل ليصبح إجمالي من تقدموا بطلبات 102 مرشح 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.
3140860 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحققان فوزا كاسحا في انتخابات (الثلاثاء الكبير) التي تعد المحطة الأهم في الطريق نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة حيث فاز كل منهما بأكثر من عشر ولايات حتى الآن.
3140999 واشنطن - نيكي هايلي المنافسة الوحيدة للرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تعلن تعليق حملتها الانتخابية بعد ساعات من اتضاح فوزها بولاية واحدة فقط خلال "الثلاثاء الكبير" الذي جرت خلاله انتخابات تمهيدية لكلا الحزبين في 15 ولاية أمريكية.
3141026 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يوافق على ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي جزئي إذا نجح مجلس الشيوخ بتمريرها وإحالتها إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها قبل حلول منتصف ليل الجمعة المقبل.
3140940 برلين - شركة (فرابورت) المشغلة لمطار (فرانكفورت) الألماني تعلن إغلاق المطار الدولي بالكامل بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة (فيردي) للعمال وتقول إنه تم إغلاق المطار أمام المسافرين بسبب أن الإضراب شمل الأطقم الأمنية. (النهاية)

ر ج



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