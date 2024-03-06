موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3140912 الكويت - 32 مرشحا ومرشحة تقدموا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل ليصبح إجمالي من تقدموا بطلبات 102 مرشح 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.
3140860 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحققان فوزا كاسحا في انتخابات (الثلاثاء الكبير) التي تعد المحطة الأهم في الطريق نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة حيث فاز كل منهما بأكثر من عشر ولايات حتى الآن.
3140999 واشنطن - نيكي هايلي المنافسة الوحيدة للرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية تعلن تعليق حملتها الانتخابية بعد ساعات من اتضاح فوزها بولاية واحدة فقط خلال "الثلاثاء الكبير" الذي جرت خلاله انتخابات تمهيدية لكلا الحزبين في 15 ولاية أمريكية.
3141026 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يوافق على ستة مشاريع قوانين للانفاق الفيدرالي بقيمة 460 مليار دولار لتجنب إغلاق حكومي جزئي إذا نجح مجلس الشيوخ بتمريرها وإحالتها إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها قبل حلول منتصف ليل الجمعة المقبل.
3140940 برلين - شركة (فرابورت) المشغلة لمطار (فرانكفورت) الألماني تعلن إغلاق المطار الدولي بالكامل بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة (فيردي) للعمال وتقول إنه تم إغلاق المطار أمام المسافرين بسبب أن الإضراب شمل الأطقم الأمنية. (النهاية)
ر ج
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