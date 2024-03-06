ايرلندا: رسومات لفنانين فلسطينيين معروضة على الجدار الدولي تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 7 آذار (بترا)- عبر مواطنون إيرلنديون عن تضامنهم مع ضحايا الحرب الاسرائيلية على غزة بوضع رسومات تعبر عن مآسي الحرب على القطاع على طول الجدار الشهير المعروف بـ "الجدار الدولي" في وسط عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطاني، إن سلسلة من الأعمال الفنية لفنانين من غزة عرضت على طول "الجدار الدولي" الذي يعد أحد أشهر جدران مدينة بلفاست، وأكثر الأماكن جذباً للسياح في جميع أنحاء جزيرة إيرلندا من أجل التضامن مع غزة، وتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجدار الدولي" في شارع ديفيس في منطقة الشلالات غربي بلفاست، يعد امتداداً طويلاً من الجداريات المخصصة لتسليط الضوء على الأحداث أو النضالات المهمة، ويعرض في كثير من الأحيان عددا من المشاهد من مختلف أنحاء العالم، إلا أن أعمالا فنية لفنانين من غزة تهيمن عليه حاليا.

--(بترا)

رش/ ف ج

07/03/2024 06:21:19

