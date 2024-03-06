ايرلندا: رسومات لفنانين فلسطينيين معروضة على الجدار الدولي تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 7 آذار (بترا)- عبر مواطنون إيرلنديون عن تضامنهم مع ضحايا الحرب الاسرائيلية على غزة بوضع رسومات تعبر عن مآسي الحرب على القطاع على طول الجدار الشهير المعروف بـ "الجدار الدولي" في وسط عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطاني، إن سلسلة من الأعمال الفنية لفنانين من غزة عرضت على طول "الجدار الدولي" الذي يعد أحد أشهر جدران مدينة بلفاست، وأكثر الأماكن جذباً للسياح في جميع أنحاء جزيرة إيرلندا من أجل التضامن مع غزة، وتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجدار الدولي" في شارع ديفيس في منطقة الشلالات غربي بلفاست، يعد امتداداً طويلاً من الجداريات المخصصة لتسليط الضوء على الأحداث أو النضالات المهمة، ويعرض في كثير من الأحيان عددا من المشاهد من مختلف أنحاء العالم، إلا أن أعمالا فنية لفنانين من غزة تهيمن عليه حاليا.
--(بترا)
رش/ ف ج
07/03/2024 06:21:19
MENAFN06032024000117011021ID1107945770
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