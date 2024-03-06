Thursday, 07 March 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريس يلتقي عائلات فلسطينية من غزة فقدت ذويها جراء العدوان الإسرائيلي

3/6/2024 10:41:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 آذار (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه تأثر "بشدة بالشهادات المروعة التي سمعها عن أفراد عائلات ضحايا الحرب في غزة الذين فقد البعض منهم بحدود مئة من أقاربهم".
وشدد غوتيريس في منشور على موقع (اكس) بعد اللقاء مع عائلات فلسطينية فقدت ذويها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، على ضرورة " يتوقف هذا الرعب الآن".
وقال غوتيريس "إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر".
واستضاف أعضاء مجلس الأمن بدعوة من الجزائر، العائلات الفلسطينية، حيث استمعوا لروايات مؤلمة، فيما اهتز صوت إحدى السيدات وهي تصف سحب جثة شقيقها من تحت الأنقاض.
وطالبت العائلات فقط بوقف اطلاق النار بشكل كامل ودائم، فيما قالت أخرى لأعضاء المجلس "متى ستنتهي هذه الإبادة الجماعية، لديكم القدرة على وقفها، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن".
من جانبها، قالت عضو المجلس، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، فينسا فريز، "لقد تشرفت بلقاء هذا الوفد من العائلات الفلسطينية، وأشكرهم على شجاعتهم في مشاركة قصصهم المؤثرة والمفجعة معي"، مضيفة إن الاجتماع مع العائلات "كان عاطفيا ومؤثرا للغاية، ما يجعلنا جميعا أكثر تصميما على تحقيق وقف إطلاق سراح غزة الآن".
-- (بترا)
م د/ف ج
07/03/2024 06:17:25

MENAFN06032024000117011021ID1107945769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث