Thursday, 07 March 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرينفيلد تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن مساعدات غزة

3/6/2024 10:41:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 آذار (بترا)- التقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.
وقال بيان صدر عن البعثة الأميركية إن غرينفيلد وكاع اتفقتا على "الحاجة للإسراع بشكل عاجل في تسليم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.
وناقش الاجتماع كيفية ضمان استعداد المنظمات الإنسانية لتقديم كمية أكبر من المساعدات بمجرد أن تسمح الظروف لهم بالوصول بشكل أكبر".
وأشارت السفيرة غرينفيلد، إلى أن الولايات المتحدة تواصل حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان التوزيع الآمن للمساعدات على المحتاجين، معربة عن دعم الولايات المتحدة الكامل لولاية المنسقة كاغ، فيما جرى الاتفاق على استمرار التواصل الوثيق بينهما.
-- (بترا)
م د/ف ج
07/03/2024 06:17:08

MENAFN06032024000117011021ID1107945768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث