غرينفيلد تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن مساعدات غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 7 آذار (بترا)- التقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.
وقال بيان صدر عن البعثة الأميركية إن غرينفيلد وكاع اتفقتا على "الحاجة للإسراع بشكل عاجل في تسليم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.
وناقش الاجتماع كيفية ضمان استعداد المنظمات الإنسانية لتقديم كمية أكبر من المساعدات بمجرد أن تسمح الظروف لهم بالوصول بشكل أكبر".
وأشارت السفيرة غرينفيلد، إلى أن الولايات المتحدة تواصل حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان التوزيع الآمن للمساعدات على المحتاجين، معربة عن دعم الولايات المتحدة الكامل لولاية المنسقة كاغ، فيما جرى الاتفاق على استمرار التواصل الوثيق بينهما.
-- (بترا)
م د/ف ج
07/03/2024 06:17:08
MENAFN06032024000117011021ID1107945768
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