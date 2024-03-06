غرينفيلد تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن مساعدات غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 آذار (بترا)- التقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.

وقال بيان صدر عن البعثة الأميركية إن غرينفيلد وكاع اتفقتا على "الحاجة للإسراع بشكل عاجل في تسليم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

وناقش الاجتماع كيفية ضمان استعداد المنظمات الإنسانية لتقديم كمية أكبر من المساعدات بمجرد أن تسمح الظروف لهم بالوصول بشكل أكبر".

وأشارت السفيرة غرينفيلد، إلى أن الولايات المتحدة تواصل حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان التوزيع الآمن للمساعدات على المحتاجين، معربة عن دعم الولايات المتحدة الكامل لولاية المنسقة كاغ، فيما جرى الاتفاق على استمرار التواصل الوثيق بينهما.

-- (بترا)

م د/ف ج

07/03/2024 06:17:08

