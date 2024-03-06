أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وسط زخات في مختلف المناطق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- يطرأ اليوم الخميس، انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بإذن الله على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتنخفض السبت، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
07/03/2024 06:10:37
MENAFN06032024000117011021ID1107945767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.