الصين تستنكر التذرّع بأي سبب لقتل المدنيين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين.
ونقلت وكالة رويترز عن وانغ أن بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
وأكد وانغ أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح.
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