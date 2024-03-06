الصين تستنكر التذرّع بأي سبب لقتل المدنيين بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة ويتعين إطلاق سراح كل المحتجزين.



ونقلت وكالة رويترز عن وانغ أن بكين تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.



وأكد وانغ أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح.

