الأرصاد: هطول الأمطار على فترات نهار اليوم وانحسارها مساءً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
MENAFN06032024000208011052ID1107945738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.