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الأرصاد: هطول الأمطار على فترات نهار اليوم وانحسارها مساءً

3/6/2024 10:39:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.













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