حارس الشباب يرفض التجديد

(MENAFN
- Al Watan) تواصل إدارة الشباب محاولة تجديد التعاقد مع حارس المرمى حامد الشنقيطي، خلال الفترة الحالية نظرا لدخوله الفترة الحرة خلال أغسطس الماضي. ويعد الشنقيطي (18 عاما) من الأسماء الصاعدة في الحراسة السعودية خصوصاً بعد وجوده رفقة المنتخب الأولمبي. ومصادر فقد رفض الشنقيطي العرض المقدم من إدارة ناديه لاعتراضه على البنود المالية، وستقوم الإدارة خلال الفترة المقبلة بتقديم عرض جديد للحارس الشاب للحفاظ على خدماته.
ويمتلك الشنقيطي عرضيين رسميين من القادسية والاتفاق، كما يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية داخل دوري روشن للمحترفين أبرزها الأهلي والنصر والاتحاد.
ويسعى الشباب إلى تنظيم صفوفه مبكرا للموسم الجديد لتجنب الأزمات الفنية التي ظهرت في النسخة الحالية للدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل الليوث المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.
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