Thursday, 07 March 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حارس الشباب يرفض التجديد

3/6/2024 10:32:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة الشباب محاولة تجديد التعاقد مع حارس المرمى حامد الشنقيطي، خلال الفترة الحالية نظرا لدخوله الفترة الحرة خلال أغسطس الماضي. ويعد الشنقيطي (18 عاما) من الأسماء الصاعدة في الحراسة السعودية خصوصاً بعد وجوده رفقة المنتخب الأولمبي. ومصادر فقد رفض الشنقيطي العرض المقدم من إدارة ناديه لاعتراضه على البنود المالية، وستقوم الإدارة خلال الفترة المقبلة بتقديم عرض جديد للحارس الشاب للحفاظ على خدماته.
ويمتلك الشنقيطي عرضيين رسميين من القادسية والاتفاق، كما يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية داخل دوري روشن للمحترفين أبرزها الأهلي والنصر والاتحاد.
ويسعى الشباب إلى تنظيم صفوفه مبكرا للموسم الجديد لتجنب الأزمات الفنية التي ظهرت في النسخة الحالية للدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل الليوث المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

MENAFN06032024000089011017ID1107945726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث