6 مواجهات بممتاز الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، الجولة الـ16 للدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات، إذ يلتقي الصفا والهلال في صالة نادي الترجي، ويتواجه أبها والاتحاد بصالة الأول، ويستضيف النصر في صالته نظيره ضمك، ويستقبل الأهلي ضيفه الخليج، ويتقابل الابتسام والهداية بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الوحدة والفيصلي.
ويتصدرالترتيب الهلال بـ42 نقطة، ويأتى الأهلي ثانيا بـ35 نقطة، ثم الابتسام ثالثا بـ31 نقطة.
MENAFN06032024000089011017ID1107945725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.