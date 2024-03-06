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6 مواجهات بممتاز الطائرة

3/6/2024 10:32:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، الجولة الـ16 للدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات، إذ يلتقي الصفا والهلال في صالة نادي الترجي، ويتواجه أبها والاتحاد بصالة الأول، ويستضيف النصر في صالته نظيره ضمك، ويستقبل الأهلي ضيفه الخليج، ويتقابل الابتسام والهداية بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الوحدة والفيصلي.
ويتصدرالترتيب الهلال بـ42 نقطة، ويأتى الأهلي ثانيا بـ35 نقطة، ثم الابتسام ثالثا بـ31 نقطة.‫

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