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زوجة زيلينسكي وأرملة نافالني ترفضان حضور خطاب بايدن عن حالة الاتحاد

3/6/2024 10:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن كلا من يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفضتا دعوات لحضور كلمة الرئيس جو بايدن القادمة أمام الكونجرس الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في رد على سؤال، إن كلا من نافالنايا وزوجة الرئيس الأوكراني قد دعيتا كضيوف إلى خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس.

وقالت جان بيير للصحفيين: "لقد دعا البيت الأبيض السيدة زيلينسكا إلى خطاب حالة الاتحاد ، ولن تتمكن من الحضور... لقد تلقت بالفعل دعوة منا".

وأضافت: "دُعيت السيدة نافالني شخصيا من قبل الرئيس. ولم تتمكن من الحضور".

وكان مكتب زيلينسكا قد أخبر في وقت سابق صحيفة بوليتيكو أنها لن تستطيع حضور الخطاب بسبب مشاكل في الجدولة.

لكن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن أشخاص مطلعين على قرارات كييف قولهم إن وجود نافالنايا المحتمل كان سيتسبب في إزعاج الأوكرانيين بسبب تصريحات زوجها الراحل بشأن شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في عام 2014 ، باعتبارها تنتمي إلى روسيا.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم نافالنايا قولها إنها لن تستطيع حضور خطاب بايدن بسبب "الإرهاق".

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