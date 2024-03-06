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عقود المقاولات تكتسب قوة السند التنفيذي

3/6/2024 9:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يرتقب قطاع المقاولات اكتساب عقود المقاولات صفة ((السندات التنفيذية)) خلال الأيام القليلة، وذلك بعد أن أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين عقد المقاولات الموحد، والذي يعول فيه حال دخوله حيز التنفيذ أن يخفف من عبء النزاعات المتدفقة على المحاكم التجارية، وذلك في إطار مبادرة العدالة الوقائية التي تسعى من ورائها وزارة العدل إلى تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
ومنذ وقت مبكر بادرت الهيئة السعودية للمقاولين على دارسة توثيق العقد النموذجي، عبر نظام ((أبشر))، ليكون بمثابة سند تنفيذي بين طرفي العلاقة، سعياً إلى حفظ الحقوق بين الطرفين وجعل الالتزامات بينهما واضحة، وتأتي مبادرة الهيئة في أعقاب تزايد النزاعات بين طرفي العلاقة مما بات يشكل إرهاقاً للدوائر القضائية، لا سيما وأن ما نسبته 80% من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية تتعلق بنزاعات قطاع المقاولات، الأمر الذي تطلب إيجاد حلول وقائية تحد من حجم تلك النزاعات.
فيما سعت الهيئة في إطار تفعيل المبادرة إلى أتممة جميع الإجراءات التقنية لـ ((الحساب الضامن))، الذي تقوم فكرته على إنشاء حساب للدفع، بحيث يقوم المالك بإيداع المبلغ المالي إليه، وعقب أن يتم المقاول جميع الأعمال الواردة في العقد يتم إيداع المبلغ مباشرة إلى حسابه، ومن الآثار الإيجابية التي تتطلع إليها الهيئة وراء هذا الحساب ((الحساب الضامن))، الحد من التستر التجاري، فيما بلغ عدد العقود النموذجية التي أطلقتها الهيئة في إطار جهودها إلى تنظيم القطاع 36 عقداً نموذجياً، والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين المقاولين والأفراد ومقاولي الباطن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قطاع المقاولات المحلي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بعد قطاع التجزئة، ويعمل فيه ما يزيد عن 160 ألف مقاول، فيما يشكل صغار المقاولين ما نسبته 98% من إجمالي المقاولين.

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