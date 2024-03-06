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عداوة الذات نجاة

3/6/2024 9:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ((تصالح مع نفسك))، ((حب ذاتك))، معالجون نفسيون يزيدون بلاء مراجعيهم بهذه المفاهيم والجمل الخطأ تأتيه ضحية تحاول النهوض؛ ويخرج من عنده ضحية يتلذذ بالألم، وثقافة مجتمع تعزز مفهوم ((منطقة الراحة))، لأن المغامرة جنون، والتردد حكمة!
مشكلة الناجحين قبل ((الفشلة))، هي الانغماس في منطقة الراحة، يدرس ما يستطيع فهمه وحفظه، يعمل في ما يفقه فيه، ويتحرك داخل ((دوائر الأمان)) في كل مجالات الحياة، يرى البعض أنه من الجنون المخاطرة في طريق مجهول المعالم، وبالتالي تجد الأغلب يتباكى من صعوبة النجاح رغم محاولاته داخل هذه الدوائر الآمنة، ويرى بعض الناجحين مجهولين؛ لأن نجاحهم لا يعرفه إلا عائلاتهم ولم يتعد حدود منازلهم، وكأنهم أفراد يدورون حول أنفسهم يعافرون الأمريّن، مُر الإحباط من جانب، ومُر الملل من جانب آخر، فتفتح لهم أبواب الصراعات النفسية ما بين رغبات مدفونة ومحاولات خجولة.
كل هذا ليس أسوأ مما سأقوله الآن، سأقول لك حقيقة مخيفة ولكن ستختصر عليك عناء المحاولات دون نتيجة:
لن تعرف نفسك وقدرتها حتى ((تتحداها))، أي تلقي بها في أي مجال تجهله تماما وتطلب منها الثبات فيه، إذا تذكرون كتابا كبيرا جدا ومللا بعنوان ((اكتشف قواك الخفية))، محتواه كان مملاً لأنه مبالغ به في الحشو حتى يصبح كتاباً ويباع بمقابل مالي، اختصاره، ((تحدى)) ذاتك وقدراتك.
تعامل مع نفسك بندية وعداوة، اتهمها بأنها غير قادرة على أمر محدد، ثم ارفض هذا الاتهام وحاول إثبات عكسه في تميزك بهذا الأمر الذي كنت تعتقد أنك غير قادر عليه، مارس هذه اللعبة دائما، عدة أشهر وفي أقل من سنة وستحصل على نقطة تحول جذرية واحدة كحد أدنى، إذا لم تكن أكثر من ذلك، أن تتحدى نفسك وتنجح هذا يعني أنك أخرجت نسخة أفضل من نسختك السابقة، وهنا التميز الذي لا يحصل عليه ((المقلدون)) و((التابعون))، وستجد جمال النتائج في رفع مستوى التحدي إلى خوض المغامرة، أي تخاطر بجزء من استقرار حياتك فقط لأجل تحد صنعته أنت لنفسك، لو تعلم كم المتعة في خوض التجربة، وتأثيرها في علاج روحك إن عبثت بها الحياة سابقا، ومستوى النجاح الذي لم تتوقع حدوثه في يوم ما، لطالبت بتجريم ومعاقبة الغارق في ((منطقة الراحة)).
أخيرا
إذا اعتقدت أنك وصلت لمستوى قد تجزم أنك تعرف نفسك جيدا؛ فأنت أجهل الناس بها، لأن البشر متغيرون أصلاً، لذا لن تعرف ماذا تغير بك ما دمت لم تجرب شيئا جديدا أو تتحدى فيك عيبا عنيدا.

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