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إعادة هيكلة سامي

3/6/2024 9:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شك أن إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة ((سامي للصناعة العسكرية)) ودخول عديد من الأسماء الجديدة والأهم أن مجلس الإدارة أصبح تحت قيادة سمو وزير الدفاع شخصيًا، كلها بوادر تؤشر إلى أهمية شركة ((سامي للأمن الوطني)) في المملكة، وأيضاً إعادة هيكلة مجلس شركة ((سامي)) يشير إلى أن هناك رؤية لتحسين وتطوير توجهاتها وأهدافها وإستراتيجياتها سواء على المدى القريب أو البعيد.
كتبنا عديدًا من المقالات عن الصناعة الدفاعية في المملكة وعن ((سامي)) خصوصًا، وكان آخرها مقالان متتابعان بعنوان ((معرض الدفاع بين الواقعية والمأمول 1-2)) وهو عن معرض الدفاع العالمي وذكرنا شركة ((سامي)) تحديدًا وقبلها كتبنا عدة مقالات تشرح وضع ((سامي)).
لا أفضل أن أعيد ما كتب سابقًا، لكن من باب الإيجاز المختصر، فإن السعودية تعتبر واحدًا من أكبر خمس دول في الإنفاق الدفاعي، وكان التصنيع المحلي ضعيفًا جدًا يشكل نحو %2 فقط، ولكن وبسبب الرؤية والنظرة الحكيمة من لدن سمو ولي العهد الذي وضع هدف أن يكون التصنيع المحلي %50 بحلول 2030 تغير قطاع التصنيع العسكري 180 درجة، وبعد إطلاق هذا الهدف كان هناك تحسن دراماتيكي في التصنيع العسكري في المملكة وزيادة كبيرة في عدد الشركات المحلية التي دخلت مجال الصناعة الدفاعية، وبعضها وفق وبعضها الآخر تسرع ولم يكن يملك رؤية واضحة ولم يوفق وذكرت الأسباب سابقًا، لكن أهم ثلاثة عوامل للتصنيع العسكري بما يناسب الوضع السعودي وهي خلاصة الوصول إلى تصنيع عسكري مؤهل جودة وعددًا تم ذكرها وركزنا عليها في مقالنا قبل أسابيع، ويمكن للقارئ الاطلاع عليها.
أما بخصوص شركة ((سامي))، فكانت الآمال عليها كبيرة لأنها اعتبرت بمثابة السفينة الرئيسة ((فلاغ شيب)) للقطاع الذي ستقوده نحو التقدم والتطور خصوصًا أنها مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومن الحكومة، وكان الهدف أن تكون إحدى أكبر شركات الصناعة العسكرية في العالم، وتكون أشبه بالمظلة التي تنضوي تحتها عدة شركات مدمجة للوصول لصناعة عسكرية متكاملة، لكن مشكلة ((سامي)) الواضحة، وهذا ذكرناه سابقًا وفي عدة مناسبات، أنه لا يوجد هوية واضحة لـ((سامي)) كالشركات الدفاعية العالمية الأخرى، عندما تذكر ((سامي)) ما الذي يخطر على البال أو الصورة الذهنية أو البراند التي تتوقعه، بسهولة لو ذكرنا ((لوكهيد مارتن)) لها صورة معينة بينما ((رايثيون)) (تغير اسمها) أو جنرال ((داينمكس)) لها صورة ذهنية وبراند معين مختلف، قد يقول قائل هذه شركات عالمية منذ عقود، و((سامي)) جديدة نسبياً، ولكن حتى الشركات التي نموذجها نسبيًا مشابه للحالة السعودية في النهضة الصناعية العسكرية وإن كانت قبل، مثل الشركات الكورية والتركية لها شخصيات مختلفة، لن تلخبط أو تشوش بين ((روكستان)) و((اسلسان)) مثلاً.
في ((سامي)) تجد باقة متنوعة من الأشياء لكن التجانس صعب، وتحس رغم كثرة الأشياء المعروضة فإنها ليست منسقة بشكل جذاب محترف مما يبعث برسالة غير واضحة، فلا تعرف ما هي الرسالة أو الانطباع الذي يريدون إيصاله.
توسعت ((سامي)) كثيرًا في الفترة الماضية وزاد عدد الموظفين من خلال الاستحواذات ومن خلال الشراكات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه الاستحواذات والشراكات كانت للوصول لهدف ورؤية معينة، هل الشركات التي دخلت ((سامي)) معها دخلوا لأن ((سامي)) شريك سيقدم مشاركة نوعية أو بسبب أن ((سامي)) ذراعًا حكومية ولن تقدر هذه الشركات على الدخول للسوق السعودية حاليا إلا بشراكة أقوى الأذرعة وهي ((سامي))، سامي تحتاج إلى هوية أكثر تركيزًا إلى صورة ذهنية معينة.
الصراحة وما يهمنا كثيرًا في الوقت الحالي نقطتان أساسيتان أمل من مجلس الإدارة الجديدة، وفيهم عديد من الخبرات، وضعهم بالاعتبار خصوصًا في الأوضاع العالمية الحالية:
1 - لقد كان معرض الدفاع العالمي مخيبًا بعض الشيء للآمال بسبب أن عديدًا من الشركات الدفاعية السعودية لم تأخذ في الاعتبار التغيير الهائل في الإستراتيجيات العسكرية والتكتيكات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لم يحدث في عدة عقود، خصوصًا في الحرب الروسية- الأوكرانية وغيرها، لم أرَ استفادة عملية من الدروس التي تحدث في هذه الحرب بالشكل المطلوب، خصوصاً أن التكتيكات المستخدمة وكيفية مجابهتها، للأسف أن عديدًا من الشركات أخذت المسار الكلاسيكي ولم تتلاءم مع التحديثات! وهذا يدل على عدم المرونة وهذه الصفة هي أهم عنصر في البقاء في المجال الدفاعي وهي القدرة على التغيير والمرونة لمجابهة الأخطار الناشئة الحديثة.
إن التركيز على دروس الحرب الروسية - الأوكرانية خصوصًا أو الآذرية الأرمنية أو على دروس المشكلات الحالية في المنطقة سيوفر علينا كثيرًا من الجهد والمال والإصابات مستقبلًا، خصوصًا أننا في طور بناء بلد متطور يحتاج لحماية شعبه مقدراته ومشاريعه.
2 - شنت حربًا خبيثة على المملكة في السنوات الماضية من خلال حظر الأسلحة والذخيرة رغم عدالة القضية، وكان هناك ابتزاز واضح، قد لا يعلم المواطن العادي عن دهاليز هذه الحرب الغربية القذرة لأن القيادة حرصت على راحته لكن أعتقد أن التركيز على الاحتياج وتغطيته وعدم الاعتماد على المصادر الخارجية خصوصًا الغربية غير الموثوقة أهم من العدد أو النسبة! لا شك أننا سنصل إلى %50 في 2030 لكن لنبدأ في الأهم ثم المهم! قطعة أو ذخيرة احتاجها بشكل مكثف أثناء الحرب توفيرها وتصنيعها أهم من قطعة قد احتاجها لكن ليس باستمرار! أو قطعة تستخدم في تكتيكات الحروب الحديثة أخيراً، وفي المقابل أيضًا قطعة للصد أو الحماية مما يستخدم، أخيراً، في النزاعات الحالية كلاهما أكثر أهمية من قطعة تقليدية تستخدم في الجيوش.
أتمنى التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد، وأي نجاح شركة ((سامي)) سيكون نجاحًا لقطاع التصنيع العسكري السعودي ككل ولبقية الشركات لأن ((سامي)) ستكون مثالًا يحتذى به.

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