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الدور السعودي الدولي.. ثقل يتأكد وثقة تتجدد

3/6/2024 9:57:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تارة أخرى اتجهت أنظار العالم للمملكة خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الرياض، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من فبراير الماضي، لتترقب ما يستجد من خطوات في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أكملت عامين ودخلت عامها الثالث بدءًا من هذا الشهر.
الزيارة التي استهلها الرئيس الأوكراني بلقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، كانت محل اهتمام عالمي واسع، خصوصًا وأن مواقف المملكة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية ظلت رقمًا أساسيًا في كل الحراك الذي يرسم معالم العالم ويرسخ الاستقرار في أنحائه المتفرقة.
والمملكة لم تكن بمنأى عن ملف الحرب الروسية الأوكرانية، فقد ظلت قريبة منه ومهتمة باحتواء آثاره السالبة، لا سيما أنها تمتلك علاقات متميزة بين الطرفين المتحاربين، وسبق أن لعبت دورًا بارزًا حين أسهمت، بوساطتها وثقل دورها المحوري، في إعادة أسرى حرب أوكرانيين إلى بلدهم بعد أن وافقت روسيا على ذلك، لتحقق المملكة إنجازًا كان من الصعب تحقيقه والحرب ما زالت في قمة اشتعالها بين الطرفين المتقاتلين.
ومع التنامي الكبير في العلاقات السعودية الروسية والتي شهدت لقاءات وزيارات على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين، ظلت المملكة أيضًا قريبة من أوكرانيا، حيث ساهمت في تطويق آثار الحرب عليها بالدعم الإنساني العيني، والدعم المادي النقدي السخي، قيامًا بدورها الإنساني والإغاثي والاقتصادي الرائد في عالم اليوم.
ولقد شهدت زيارة زيلينسكي تفاهمات مشتركة، حول الوساطة السعودية في عودة الأسرى والمرحلين الأوكرانيين إلى بلادهم، وتم خلالها بحث إطار صيغة السلام التي وضعتها كييف لإنهاء الحرب، كما أكد سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، مثلما شدد على مواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية.
وعلى ذات السياق جاءت زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الرياض كمؤشر يجدد الثقل النوعي الكبير الذي تتمتع به المملكة في تشكيل التوازنات الدولية وترسيخ أوتاد السلم والأمن العالميين، مثلما جاءت تأكيدًا على الأدوار الإنسانية الكبرى التي تقوم بها المملكة والتي بلغ عطاؤها أقاصي العالم، لتكون رائدًا وحاديًا للركب في وقاية البشر أينما وجدوا من الشرور.
إن هذه المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في عالم اليوم جعلتها بمثابة الوسيط الموثوق من كل دول العالم، وهي مكانة اكتسبتها بمسلكها السياسي النزيه، ومواقفها العقلانية الداعمة للاستقرار، ودعمها اللامحدود لكل عمل سياسي أو عطاء مادي أو عيني يصب في خانة المصلحة العامة للدول وللإنسان في كل أركان المعمورة.
هذه التوليفة المتجانسة من العمل السعودي، هي التي تجعل أنظار العالم تتجه للمملكة انتظارًا لأدوارها الحكيمة في تذويب التعقيدات والصعوبات، حيث باتت بلادنا موئلًا للحكمة وملاذًا لبحث الانفراجات، بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله.

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