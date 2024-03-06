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151 بلاغا يوميا لعالقين ومفقودين ووفاة 4

3/6/2024 9:57:33 PM

(MENAFN- Al Watan) تلقت عمليات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الشهر الماضي 4228 بلاغا من مختلف مناطق المملكة لمركبات عالقة برمال الصحارى الوعرة والوحول والمناطق المرتفعة والأودية، بمعدل 151 بلاغا في اليوم، وأشارت الإحصائية إلى تلقي عمليات الفريق بلاغات 21 مفقودا عثر على 15 منهم بصحة جيدة، كان آخرهم مفقود موقق بحائل الذي عثر عليه محجوزا بأحد سفوح الجبال، وهرع عدد من الجهات المسؤولة في مساعدته لإنقاذه، ولكن بعد تحريره وخلال عملية نقله عبر الطيران العمودي توفي قبل وصوله للمستشفى، وعثر على 3 مفقودين آخرين متوفين ليصبح مجموعهم 4، والبحث جارٍ عن 2 آخرين.
يأتي ذلك رغم تحسن حالة الطقس بمعظم مناطق المملكة، فيما أرجع مصدر مسؤول بجمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ السبب إلى استهتار الكثيرين من قائدي المركبات الذين يسلكون طرقا وعرة ورملية عبر الصحارى ومرتفعات جبلية وأودية تغمرها السيول، غير مبالين بتعليمات ونصائح وإرشادات السلامة التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، ومتساهلين بكل ما يقدم لهم من إرشادات السلامة للالتزام بها، وغير مبالين بتأمين أنفسهم ومرافقيهم بالأدوات التي قد تكون سببا في إنقاذ حياتهم وأرواحهم.
بلاغات
. 4228 بلاغا لمركبات عالقة
. 151 معدل بلاغات اليوم الواحد
. 21 بلاغا للمفقودين
. 15 مفقودا عثر عليهم بصحة جيدة
. 4 مفقودين متوفين
. مفقودان يجري البحث عنهما
مفقودون بالمناطق
. الرياض
10
9 بصحة جيدة
1 جار البحث عنه
. حائل
3
2 بصحة جيدة
مفقود واحد متوفى
. عرعر
مفقود بصحة جيدة
. رماح
مفقود بصحة جيدة
. البدائع
1 متوفى
. الخرج
1 متوفى
. الشرقية
مفقودان
1 بصحة جيدة
1 عثر عليه متوفى
. مكة المكرمة
1 جار البحث عنه
* الخرمة
مفقود
1 عثر عليه بصحة جيدة

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