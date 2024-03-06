151 بلاغا يوميا لعالقين ومفقودين ووفاة 4

(MENAFN
- Al Watan) تلقت عمليات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الشهر الماضي 4228 بلاغا من مختلف مناطق المملكة لمركبات عالقة برمال الصحارى الوعرة والوحول والمناطق المرتفعة والأودية، بمعدل 151 بلاغا في اليوم، وأشارت الإحصائية إلى تلقي عمليات الفريق بلاغات 21 مفقودا عثر على 15 منهم بصحة جيدة، كان آخرهم مفقود موقق بحائل الذي عثر عليه محجوزا بأحد سفوح الجبال، وهرع عدد من الجهات المسؤولة في مساعدته لإنقاذه، ولكن بعد تحريره وخلال عملية نقله عبر الطيران العمودي توفي قبل وصوله للمستشفى، وعثر على 3 مفقودين آخرين متوفين ليصبح مجموعهم 4، والبحث جارٍ عن 2 آخرين.
يأتي ذلك رغم تحسن حالة الطقس بمعظم مناطق المملكة، فيما أرجع مصدر مسؤول بجمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ السبب إلى استهتار الكثيرين من قائدي المركبات الذين يسلكون طرقا وعرة ورملية عبر الصحارى ومرتفعات جبلية وأودية تغمرها السيول، غير مبالين بتعليمات ونصائح وإرشادات السلامة التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، ومتساهلين بكل ما يقدم لهم من إرشادات السلامة للالتزام بها، وغير مبالين بتأمين أنفسهم ومرافقيهم بالأدوات التي قد تكون سببا في إنقاذ حياتهم وأرواحهم.
بلاغات
. 4228 بلاغا لمركبات عالقة
. 151 معدل بلاغات اليوم الواحد
. 21 بلاغا للمفقودين
. 15 مفقودا عثر عليهم بصحة جيدة
. 4 مفقودين متوفين
. مفقودان يجري البحث عنهما
مفقودون بالمناطق
. الرياض
10
9 بصحة جيدة
1 جار البحث عنه
. حائل
3
2 بصحة جيدة
مفقود واحد متوفى
. عرعر
مفقود بصحة جيدة
. رماح
مفقود بصحة جيدة
. البدائع
1 متوفى
. الخرج
1 متوفى
. الشرقية
مفقودان
1 بصحة جيدة
1 عثر عليه متوفى
. مكة المكرمة
1 جار البحث عنه
* الخرمة
مفقود
1 عثر عليه بصحة جيدة
MENAFN06032024000089011017ID1107945701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.