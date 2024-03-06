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4 جهات توقف إجراءات التراخيص الإنشائية

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية مسؤوليات الأمانة/البلدية بشأن النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات مثل: الدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشركات التأمين قبل إصدار شهادة الإشغال.
وأوكلت اللائحة للأمانة/البلدية مهام ومسؤوليات التراخيص الإنشائية، التي تشتمل على مراجعة متطلبات التراخيص بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، فضلا عن دور رقابي على التراخيص بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص، وإلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف.
كما حددت اللائحة مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم، التي تتضمن استخراج القرار المساحي الخاص لأرض المشروع ومراجعته، وتقديم دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وإعداد المخططات اللازمة للمشروع وفق ((تنظيمات واشتراطات البناء المعتمدة، وكود البناء السعودي، والمواجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة، ورفعها على المنصة الإلكترونية)). كذلك يتولى المكتب رفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق، والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني، وأخذ الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخدمية إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك مثل ((الكهرباء، والمياه، والاتصالات))، مع استكمال النماذج الإلكترونية.
مهام للمكتب الهندسي المشرف
1- مراجعة المخططات التصميمية
2- الإشراف على تنفيذ المشروع
3- رفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء
4- رفع التقرير النهائي للأعمال وتقرير السلامة
5- التنسيق مع الجهات الخدمية
6- إبلاغ الأمانة/البلدية في حال وجود خطأ أو نقص في المخططات
7- طباعة شهادة الإشغال من المنصة الإلكترونية

MENAFN06032024000089011017ID1107945700

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