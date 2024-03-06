4 جهات توقف إجراءات التراخيص الإنشائية

(MENAFN
- Al Watan) حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية مسؤوليات الأمانة/البلدية بشأن النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات مثل: الدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشركات التأمين قبل إصدار شهادة الإشغال.
وأوكلت اللائحة للأمانة/البلدية مهام ومسؤوليات التراخيص الإنشائية، التي تشتمل على مراجعة متطلبات التراخيص بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، فضلا عن دور رقابي على التراخيص بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص، وإلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف.
كما حددت اللائحة مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم، التي تتضمن استخراج القرار المساحي الخاص لأرض المشروع ومراجعته، وتقديم دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وإعداد المخططات اللازمة للمشروع وفق ((تنظيمات واشتراطات البناء المعتمدة، وكود البناء السعودي، والمواجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة، ورفعها على المنصة الإلكترونية)). كذلك يتولى المكتب رفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق، والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني، وأخذ الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخدمية إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك مثل ((الكهرباء، والمياه، والاتصالات))، مع استكمال النماذج الإلكترونية.
مهام للمكتب الهندسي المشرف
1- مراجعة المخططات التصميمية
2- الإشراف على تنفيذ المشروع
3- رفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء
4- رفع التقرير النهائي للأعمال وتقرير السلامة
5- التنسيق مع الجهات الخدمية
6- إبلاغ الأمانة/البلدية في حال وجود خطأ أو نقص في المخططات
7- طباعة شهادة الإشغال من المنصة الإلكترونية
MENAFN06032024000089011017ID1107945700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.