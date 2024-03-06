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تحرك حكومي لضبط الأسواق في رمضان

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، كثفت الأمانات جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت والمنافذ المتعلقة بأنشطة الصحة العامة، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، على أن تتولى مختبرات الأمانات المتنقلة التأكد من صلاحية الزيوت والمياه ونترات الأمونيا للفواكه والخضار، لضمان جودة وسلامة الغذاء.
تطبيق الجزاءات
شملت جولات المتابعة الرقابية منافذ اللحوم والمواد الغذائية، كونها تشهد إقبالا كثيفا من المستهلكين، وجرى تضييق الخناق على المسالخ العشوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين. وشددت الأمانات على استقبالها البلاغات والشكاوى على مدى الـ24 ساعة، ومباشرتها بصفة عاجلة من قِبل الإدارات والمختصين.
حملات تفتيشية
تضمنت خطط الرقابة خلال شهر رمضان تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية، وكذلك تنفيذ حملات تفتيشية على المطابخ ومراكز التموينات الغذائية والبقالات ومحال بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة. وستشمل الجولات جميع المرافق التي تقدم الأغذية في الفنادق والمتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحال التي تجهز وجبات الإفطار والسحور، ومحال إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.
خطط العمل
- الرقابة على فترتين صباحية ومسائية
- تكثيف الجولات على المحال والمنشآت الصحية
- التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
- متابعة الباعة الجائلين غير النظاميين
- جولات ميدانية لمختبرات الأمانات المتنقلة
- التأكد من صلاحية الزيوت والمياه
- تحديد نسبة نترات الأمونيا للفواكه والخضار
- ضمان جودة وسلامة الغذاء

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