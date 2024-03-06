تحرك حكومي لضبط الأسواق في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، كثفت الأمانات جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت والمنافذ المتعلقة بأنشطة الصحة العامة، والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، على أن تتولى مختبرات الأمانات المتنقلة التأكد من صلاحية الزيوت والمياه ونترات الأمونيا للفواكه والخضار، لضمان جودة وسلامة الغذاء.
تطبيق الجزاءات
شملت جولات المتابعة الرقابية منافذ اللحوم والمواد الغذائية، كونها تشهد إقبالا كثيفا من المستهلكين، وجرى تضييق الخناق على المسالخ العشوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والأنظمة حيال المخالفين. وشددت الأمانات على استقبالها البلاغات والشكاوى على مدى الـ24 ساعة، ومباشرتها بصفة عاجلة من قِبل الإدارات والمختصين.
حملات تفتيشية
تضمنت خطط الرقابة خلال شهر رمضان تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية، وكذلك تنفيذ حملات تفتيشية على المطابخ ومراكز التموينات الغذائية والبقالات ومحال بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة. وستشمل الجولات جميع المرافق التي تقدم الأغذية في الفنادق والمتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحال التي تجهز وجبات الإفطار والسحور، ومحال إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.
خطط العمل
- الرقابة على فترتين صباحية ومسائية
- تكثيف الجولات على المحال والمنشآت الصحية
- التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
- متابعة الباعة الجائلين غير النظاميين
- جولات ميدانية لمختبرات الأمانات المتنقلة
- التأكد من صلاحية الزيوت والمياه
- تحديد نسبة نترات الأمونيا للفواكه والخضار
- ضمان جودة وسلامة الغذاء
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