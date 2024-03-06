التقدم يقترب من ممتاز السيدات

(MENAFN
- Al Watan) بات التقدم أول الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات ليقترب من الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد انتصاره على الشعلة 1/ صفر، على الملعب الرديف (D) بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والذي تقام عليه جميع مباريات الأدوار النهائية.
وستختتم منافسات دور المجموعات للأدوار النهائية، اليوم، لتحدد متصدري مجموعات الأولى والثالثة والرابعة، التي ستتأهل إلى نصف النهائي، حيث يشارك 12 فريقا في 4 مجموعات والتي تأهلت من دور المجموعات بالمرحلة الأولية.
وسيتأهل طرفا المباراة النهائية، وأيضا الفائز من لقاء تحديد المركز الثالث، إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات الموسم المقبل.
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