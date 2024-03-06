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التقدم يقترب من ممتاز السيدات

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بات التقدم أول الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات ليقترب من الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد انتصاره على الشعلة 1/ صفر، على الملعب الرديف (D) بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والذي تقام عليه جميع مباريات الأدوار النهائية.
وستختتم منافسات دور المجموعات للأدوار النهائية، اليوم، لتحدد متصدري مجموعات الأولى والثالثة والرابعة، التي ستتأهل إلى نصف النهائي، حيث يشارك 12 فريقا في 4 مجموعات والتي تأهلت من دور المجموعات بالمرحلة الأولية.
وسيتأهل طرفا المباراة النهائية، وأيضا الفائز من لقاء تحديد المركز الثالث، إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات الموسم المقبل.

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