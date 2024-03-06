20 سائقا يتنافسون للظفر بجائزة السعودية الكبرى

(MENAFN
- Al Watan) تشهد حلبة كورنيش جدة، اليوم، انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا1، التي تقام في المملكة للمرة الرابعة على التوالي، وتستمر أحداثها على مدار 3 أيام، خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من مارس الجاري، حيث سيكون اليومان الأولان مخصصين للتجارب الحرة، والجولة التأهيلية المتعلقة بتحديد مراكز الانطلاق للسباق الرئيس والحاسم في اليوم الثالث.
20 سائقا
يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، إذ تضم قائمة السائقين كلاً من: ماكس فيرستابين وسيرجيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وكارلوس ساينز وشارل لوكلير، من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق كيك ساوبر، ويوكي تسونودا، ودانيال ريكياردو من فريق Visa Cash App RB، وكيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ من فريق هاس، وفرناندو ألونسو ولانس سترول من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، والكسندر ألبون ولوجان سارجنت من فريق ويليامز.
تجارب حرة
تنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية اليوم لمدة ساعةٍ واحدة لكل جولة، إذ ستكون الجولة الأولى عند الرابعة والنصف عصراً، فيما تبدأ الثانية في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام الجولة الثالثة غدا عند الرابعة والنصف عصراً، تليها الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءَ، التي تمتد لساعةٍ واحدة، لتحديد شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي السبت.
27 منعطفا
تتميز الحلبة بوجود 27 منعطفاً، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة اليمنى، إضافةً إلى تخصيص 3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب (DRS). يذكر أن الجولة الأولى لبطولة العالم للفورمولا1 لعام 2024، قد انطلقت في البحرين من الـ29 من فبراير الماضي وحتى الثاني من مارس الجاري، وكسب جائزتها سائق ريد بُل، الهولندي ماكس فيرستابين، وحل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ثانياً، ومن خلفهما سائق فيراري، كارلوس ساينز ثالثاً، على أن تكون الجولة الثالثة تحت اسم ((جائزة أستراليا الكبرى))، خلال الفترة ما بين الـ22 والـ24 من مارس الجاري.
12 كلم
تمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 12كلم شمال وسط عروس البحر الأحمر، إذ استغرق بناؤها ما يقارب 8 أشهر، محققةً بذلك رقماً قياسياً عالمياً، إلى جانب كونها أسرع حلبة شوارع في قائمة الفورمولا1، بمتوسط سرعةٍ يصل إلى 252كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6.175كم، ما يجعلها تملكُ أطول مسارٍ لحلبة شوارع، والمركز الثاني في قائمة أطول حلبات السباق، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا.
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