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20 سائقا يتنافسون للظفر بجائزة السعودية الكبرى

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد حلبة كورنيش جدة، اليوم، انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا1، التي تقام في المملكة للمرة الرابعة على التوالي، وتستمر أحداثها على مدار 3 أيام، خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من مارس الجاري، حيث سيكون اليومان الأولان مخصصين للتجارب الحرة، والجولة التأهيلية المتعلقة بتحديد مراكز الانطلاق للسباق الرئيس والحاسم في اليوم الثالث.
20 سائقا
يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، إذ تضم قائمة السائقين كلاً من: ماكس فيرستابين وسيرجيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وكارلوس ساينز وشارل لوكلير، من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق كيك ساوبر، ويوكي تسونودا، ودانيال ريكياردو من فريق Visa Cash App RB، وكيفن ماغنوسن ونيكو هولكنبرغ من فريق هاس، وفرناندو ألونسو ولانس سترول من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، والكسندر ألبون ولوجان سارجنت من فريق ويليامز.
تجارب حرة
تنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية اليوم لمدة ساعةٍ واحدة لكل جولة، إذ ستكون الجولة الأولى عند الرابعة والنصف عصراً، فيما تبدأ الثانية في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام الجولة الثالثة غدا عند الرابعة والنصف عصراً، تليها الجولة التأهيلية في تمام الثامنة مساءَ، التي تمتد لساعةٍ واحدة، لتحديد شبكة الانطلاق للسباق الرئيسي السبت.
27 منعطفا
تتميز الحلبة بوجود 27 منعطفاً، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة اليمنى، إضافةً إلى تخصيص 3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب (DRS). يذكر أن الجولة الأولى لبطولة العالم للفورمولا1 لعام 2024، قد انطلقت في البحرين من الـ29 من فبراير الماضي وحتى الثاني من مارس الجاري، وكسب جائزتها سائق ريد بُل، الهولندي ماكس فيرستابين، وحل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ثانياً، ومن خلفهما سائق فيراري، كارلوس ساينز ثالثاً، على أن تكون الجولة الثالثة تحت اسم ((جائزة أستراليا الكبرى))، خلال الفترة ما بين الـ22 والـ24 من مارس الجاري.
12 كلم
تمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 12كلم شمال وسط عروس البحر الأحمر، إذ استغرق بناؤها ما يقارب 8 أشهر، محققةً بذلك رقماً قياسياً عالمياً، إلى جانب كونها أسرع حلبة شوارع في قائمة الفورمولا1، بمتوسط سرعةٍ يصل إلى 252كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6.175كم، ما يجعلها تملكُ أطول مسارٍ لحلبة شوارع، والمركز الثاني في قائمة أطول حلبات السباق، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا.

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