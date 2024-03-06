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النصر الجريح يواجه خطر الرائد

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر في تجاوز خسارته الآسيوية، وتعثره أمام الحزم بالتعادل في الجولة السابقة، حينما يستضيف الرائد، على ملعب الأول بارك في مواجهة مهمة، لحساب الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تشتد فيها رغبة الجانبين في عدم التفريط بنقاط المواجهة، فالعالمي الثاني برصيد 53 نقطة، يريد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في الوقت نفسه يخشى الرائد الـ15 برصيد 20 نقطة من الوقوع في صراع الهبوط مجددًا والعودة إلى المراكز الـ3 الأخيرة في جدول الترتيب.
وتنطلق الجولة بمواجهتين افتتاحيتين متزامنتي التوقيت، تجمع الأولى ضمك السادس برصيد 31 نقطة وضيفه الوحدة العاشر بـ27 نقطة، على ملعب فارس الجنوب، الساعي إلى عدم التفريط مجددا واستعادة توازنه الغائب بعد التوقف، فيما يرغب فرسان مكة تقليص الفارق بينه وبين مضيفه والتقدم خطوة إلى الأمام، فيما يواجه الشباب على ملعبه ضيفه الفيحاء، في مباراة يسعى خلالها صاحب الأرض إلى الصعود مرتبة على الأقل من مركزه الحالي الـ11 الذي يحتله برصيد 25 نقطة، في حال انتصاره على الفيحاء التاسع بـ28 نقطة، والطامح لمواصلة سلسلة انتصاراته لرقم غير مسبوق له ببلوغ الانتصار الرابع تواليًا.

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