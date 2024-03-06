النصر الجريح يواجه خطر الرائد

(MENAFN
- Al Watan) يطمح النصر في تجاوز خسارته الآسيوية، وتعثره أمام الحزم بالتعادل في الجولة السابقة، حينما يستضيف الرائد، على ملعب الأول بارك في مواجهة مهمة، لحساب الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تشتد فيها رغبة الجانبين في عدم التفريط بنقاط المواجهة، فالعالمي الثاني برصيد 53 نقطة، يريد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في الوقت نفسه يخشى الرائد الـ15 برصيد 20 نقطة من الوقوع في صراع الهبوط مجددًا والعودة إلى المراكز الـ3 الأخيرة في جدول الترتيب.
وتنطلق الجولة بمواجهتين افتتاحيتين متزامنتي التوقيت، تجمع الأولى ضمك السادس برصيد 31 نقطة وضيفه الوحدة العاشر بـ27 نقطة، على ملعب فارس الجنوب، الساعي إلى عدم التفريط مجددا واستعادة توازنه الغائب بعد التوقف، فيما يرغب فرسان مكة تقليص الفارق بينه وبين مضيفه والتقدم خطوة إلى الأمام، فيما يواجه الشباب على ملعبه ضيفه الفيحاء، في مباراة يسعى خلالها صاحب الأرض إلى الصعود مرتبة على الأقل من مركزه الحالي الـ11 الذي يحتله برصيد 25 نقطة، في حال انتصاره على الفيحاء التاسع بـ28 نقطة، والطامح لمواصلة سلسلة انتصاراته لرقم غير مسبوق له ببلوغ الانتصار الرابع تواليًا.
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