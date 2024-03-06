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العالمي يفقد نجمه لنهاية الموسم

3/6/2024 9:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى النصر ومدربه، البرتغالي لويس كاسترو، ضربة موجعة للغاية تتمثل في انتهاء موسم نجمه البرازيلي إندرسون تاليسكا، وأثبتت الفحوص التي تعرض لها تاليسكا عن تعرضه لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وحاجته إلى تدخل جراحي، ما يعني غيابه مدة لا تقل عن 4 أشهر، ما يعني أيضا نهاية موسمه مع العالمي، وهو ما لمح به اللاعب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Instagram، إذ نشر صورة له وهو يسير على عكازين، وكاتبا ((أنا في طريقي إلى إيطاليا لمواجهة تحدٍ آخر للتغلب على الإصابة، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر)).
فيما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) نصيحة لمسؤولي النصر، بشأن إصابة اللاعب، ينصح خلالها النادي بإجراء عملية جراحية عاجلة في وتر العضلة الأمامية لتاليسكا، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

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