العالمي يفقد نجمه لنهاية الموسم

(MENAFN
- Al Watan) تلقى النصر ومدربه، البرتغالي لويس كاسترو، ضربة موجعة للغاية تتمثل في انتهاء موسم نجمه البرازيلي إندرسون تاليسكا، وأثبتت الفحوص التي تعرض لها تاليسكا عن تعرضه لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وحاجته إلى تدخل جراحي، ما يعني غيابه مدة لا تقل عن 4 أشهر، ما يعني أيضا نهاية موسمه مع العالمي، وهو ما لمح به اللاعب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Instagram، إذ نشر صورة له وهو يسير على عكازين، وكاتبا ((أنا في طريقي إلى إيطاليا لمواجهة تحدٍ آخر للتغلب على الإصابة، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر)).
فيما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) نصيحة لمسؤولي النصر، بشأن إصابة اللاعب، ينصح خلالها النادي بإجراء عملية جراحية عاجلة في وتر العضلة الأمامية لتاليسكا، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي.
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