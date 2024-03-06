الزعيم يلغي أسطوانة الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) فرض الهلال سيطرته على كلاسيكو الكرة السعودية، خلال المواسم الـ3 الأخيرة، بما فيها الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، فمنذ آخر مواجهة جمعت الفريقين في موسم 2021، التي شهدت آخر انتصار اتحادي في الكلاسيكو ، تواجه الفريقان 9 مرات محليا وخارجيا دانت السيطرة والأفضلية خلالها للزعيم، فيما كرس مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عقدته للاتحاد، بتسجيل انتصاره السادس على التوالي.
ورغم الانتصار في الكلاسيكو الآسيوي، الذي اقترب به من تحطيم رقم عالمي في عدد مرات الفوز المتتالية، تلقى الزعيم ضربتين قويتين خلال مواجهة أول من أمس، فيما خرج العميد بخسائر فادحة تعد أزمات صعبة قبل موقعة الإياب.
تفوق كبير
تعود آخر خسارة تعرض لها الهلال في الكلاسيكو سواء محليا أو خارجيا، إلى التاسع من أبريل 2021، عندما خسر أمام العميد في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين موسم 2021، صفر/ 2، بعدها فرض الزعيم هيمنته على الكلاسيكو، إذ تواجه الفريقان 9 مرات بعدها، منها 6 مباريات دورية، ومباراة في كأس الملك، وأخرى في البطولة العربية، وواحدة في دوري أبطال آسيا حتى الآن، كسب منها الزعيم 8 مواجهات، 5 في الدوري، واحدة في كأس الملك، وأخرى في البطولة العربية، وثالثة في البطولة القارية، حضر التعادل مرة واحدة بين الفريقين خلال المواجهات التسع الماضية كان في الموسم الماضي، عندما تعادلا 2 /2، في الجولة الـ27 للدوري.
وسجل الهلال خلال المباريات التسع الأخيرة 21 هدفا، فيما استقبل 9 أهداف فقط.
تكريس العقدة
واصل مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس تكريس عقدة الاتحاد، بتحقيق انتصار جديد، هو السادس على التوالي له على الصعيد الشخصي منذ ولايته الأولى موسم 2019، والتي بدأت بحسم موقعة كأس السوبر السعودي 2018، الذي أقيم في لندن في الـ18 من أغسطس 2018، لمصلحة الزعيم 2 /1، وبعد شهرين فقط، عاد ليحقق فوزا جديدا على الاتحاد 3/ 1 في الجولة الـ7 لدوري المحترفين.
وبعد عودته مطلع الموسم الجاري، بدأ جيسوس انتصاراته بنتيجة 3/1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وفي مباراة الدور الأول من الدوري، فاز جيسوس على الاتحاد 4/ 3، قبل أن يحسم كلاسيكو الجولة الـ22 الجمعة الماضي 3/ 1، ليأتي الانتصار السادس أول من أمس 2 /صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
إنجاز تاريخي
قطع الهلال خطوة جديدة نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما كسب الاتحاد في الكلاسيكو، ليصل إلى الانتصار الـ 26 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين). وارتقى للمركز الثاني في قائمة الأندية صاحبة أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، ليعادل رقم أياكس أمستردام الهولندي، الذي حقق نفس العدد من الانتصارات موسم 1972 بقيادة الأسطورة يوهان كرويف.
وتخطى الهلال أياكس أيضًا بسلسلة أخرى من 25 انتصارًا حققها الفريق الهولندي موسم 1995.
ولم يتبق أمام الهلال سوى مباراة واحدة لمعادلة نيو سينتس الويلزي، صاحب المركز الأول، ومباراتين للانفراد بالرقم التاريخي.وسيرتقي الأزرق لصدارة القائمة حال كسب الرياض في الجولة الـ23 للدوري السعودي، غدا، ثم الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.
ضربتان قويتان
تلقى الزعيم ضربتين قويتين خلال مواجهة الاتحاد، بعدما تعرض الثنائي، الصربي سيرجي سافيتش، والدولي سالم الدوسري للإصابة، وتمثل إصابة الثنائي ضربة قوية للزعيم، نظرا لأهمية كل منهما على المستويين الفني والتكتيكي.
غياب النحلة
تعرض الاتحاد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لعدة أزمات بعد السقوط أمام الهلال، بعدما فشل العميد في تقديم المستوى المطلوب وسط تفوق كبير للهلال صاحب الأرض والجمهور.
وحصل الفرنسي نجولو كانتي، على بطاقة حمراء مباشرة، ليغيب عن معركة الإياب في جدة وهو ما يمثل ضربة موجعة للنمور بكل تأكيد.
فقدان الثقة
حقق الهلال انتصاره الرابع هذا الموسم على الاتحاد في كل البطولات، ويمثل هذا التفوق حالة من انعدام الثقة للنمور قبل خوض المواجهة الخامسة الثلاثاء المقبل، والتي ستحسم موقفه من العبور إلى نصف النهائي القاري.
موسم صفري مرتقب
يبدو أن الاتحاد على موعد مع الخروج بموسم صفري، في ظل ابتعاده الكبير عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، واقترب بشدة من وداع دوري أبطال آسيا في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الهلال.
ويبقى أمام العميد المنافسة على لقبي كأس السوبر وكأس الملك، لكنه سيصطدم بصراع قوي مع النصر والهلال أيضا.
-9 مواجهات متتالية صب التفوق خلالها لمصلحة الهلال
-8 انتصارات هلالية مقابل تعادل وحيد
-6 مباريات في دوري المحترفين جمعت الفريقين
-مباراة واحدة في كأس الملك انتهت للأزرق
-الموقعة العربية تفوق فيها الهلال
-الذهاب الآسيوي حسمه الزعيم لمصلحته
-21 هدفا سجلها الزعيم في مرمى العميد
-9 مرات فقط زار خلالها النمور الشباك الزرقاء
6 انتصارات متتالية لجيسوس على الاتحاد
-2021 آخر انتصار اتحادي في الكلاسيكو
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