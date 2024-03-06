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الزعيم يلغي أسطوانة الكلاسيكو

3/6/2024 9:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض الهلال سيطرته على كلاسيكو الكرة السعودية، خلال المواسم الـ3 الأخيرة، بما فيها الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، فمنذ آخر مواجهة جمعت الفريقين في موسم 2021، التي شهدت آخر انتصار اتحادي في الكلاسيكو ، تواجه الفريقان 9 مرات محليا وخارجيا دانت السيطرة والأفضلية خلالها للزعيم، فيما كرس مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عقدته للاتحاد، بتسجيل انتصاره السادس على التوالي.
ورغم الانتصار في الكلاسيكو الآسيوي، الذي اقترب به من تحطيم رقم عالمي في عدد مرات الفوز المتتالية، تلقى الزعيم ضربتين قويتين خلال مواجهة أول من أمس، فيما خرج العميد بخسائر فادحة تعد أزمات صعبة قبل موقعة الإياب.
تفوق كبير
تعود آخر خسارة تعرض لها الهلال في الكلاسيكو سواء محليا أو خارجيا، إلى التاسع من أبريل 2021، عندما خسر أمام العميد في الجولة الـ25 للدوري السعودي للمحترفين موسم 2021، صفر/ 2، بعدها فرض الزعيم هيمنته على الكلاسيكو، إذ تواجه الفريقان 9 مرات بعدها، منها 6 مباريات دورية، ومباراة في كأس الملك، وأخرى في البطولة العربية، وواحدة في دوري أبطال آسيا حتى الآن، كسب منها الزعيم 8 مواجهات، 5 في الدوري، واحدة في كأس الملك، وأخرى في البطولة العربية، وثالثة في البطولة القارية، حضر التعادل مرة واحدة بين الفريقين خلال المواجهات التسع الماضية كان في الموسم الماضي، عندما تعادلا 2 /2، في الجولة الـ27 للدوري.
وسجل الهلال خلال المباريات التسع الأخيرة 21 هدفا، فيما استقبل 9 أهداف فقط.
تكريس العقدة
واصل مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس تكريس عقدة الاتحاد، بتحقيق انتصار جديد، هو السادس على التوالي له على الصعيد الشخصي منذ ولايته الأولى موسم 2019، والتي بدأت بحسم موقعة كأس السوبر السعودي 2018، الذي أقيم في لندن في الـ18 من أغسطس 2018، لمصلحة الزعيم 2 /1، وبعد شهرين فقط، عاد ليحقق فوزا جديدا على الاتحاد 3/ 1 في الجولة الـ7 لدوري المحترفين.
وبعد عودته مطلع الموسم الجاري، بدأ جيسوس انتصاراته بنتيجة 3/1 في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وفي مباراة الدور الأول من الدوري، فاز جيسوس على الاتحاد 4/ 3، قبل أن يحسم كلاسيكو الجولة الـ22 الجمعة الماضي 3/ 1، ليأتي الانتصار السادس أول من أمس 2 /صفر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
إنجاز تاريخي
قطع الهلال خطوة جديدة نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما كسب الاتحاد في الكلاسيكو، ليصل إلى الانتصار الـ 26 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين). وارتقى للمركز الثاني في قائمة الأندية صاحبة أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، ليعادل رقم أياكس أمستردام الهولندي، الذي حقق نفس العدد من الانتصارات موسم 1972 بقيادة الأسطورة يوهان كرويف.
وتخطى الهلال أياكس أيضًا بسلسلة أخرى من 25 انتصارًا حققها الفريق الهولندي موسم 1995.
ولم يتبق أمام الهلال سوى مباراة واحدة لمعادلة نيو سينتس الويلزي، صاحب المركز الأول، ومباراتين للانفراد بالرقم التاريخي.وسيرتقي الأزرق لصدارة القائمة حال كسب الرياض في الجولة الـ23 للدوري السعودي، غدا، ثم الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.
ضربتان قويتان
تلقى الزعيم ضربتين قويتين خلال مواجهة الاتحاد، بعدما تعرض الثنائي، الصربي سيرجي سافيتش، والدولي سالم الدوسري للإصابة، وتمثل إصابة الثنائي ضربة قوية للزعيم، نظرا لأهمية كل منهما على المستويين الفني والتكتيكي.
غياب النحلة
تعرض الاتحاد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لعدة أزمات بعد السقوط أمام الهلال، بعدما فشل العميد في تقديم المستوى المطلوب وسط تفوق كبير للهلال صاحب الأرض والجمهور.
وحصل الفرنسي نجولو كانتي، على بطاقة حمراء مباشرة، ليغيب عن معركة الإياب في جدة وهو ما يمثل ضربة موجعة للنمور بكل تأكيد.
فقدان الثقة
حقق الهلال انتصاره الرابع هذا الموسم على الاتحاد في كل البطولات، ويمثل هذا التفوق حالة من انعدام الثقة للنمور قبل خوض المواجهة الخامسة الثلاثاء المقبل، والتي ستحسم موقفه من العبور إلى نصف النهائي القاري.
موسم صفري مرتقب
يبدو أن الاتحاد على موعد مع الخروج بموسم صفري، في ظل ابتعاده الكبير عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، واقترب بشدة من وداع دوري أبطال آسيا في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الهلال.
ويبقى أمام العميد المنافسة على لقبي كأس السوبر وكأس الملك، لكنه سيصطدم بصراع قوي مع النصر والهلال أيضا.
-9 مواجهات متتالية صب التفوق خلالها لمصلحة الهلال
-8 انتصارات هلالية مقابل تعادل وحيد
-6 مباريات في دوري المحترفين جمعت الفريقين
-مباراة واحدة في كأس الملك انتهت للأزرق
-الموقعة العربية تفوق فيها الهلال
-الذهاب الآسيوي حسمه الزعيم لمصلحته
-21 هدفا سجلها الزعيم في مرمى العميد
-9 مرات فقط زار خلالها النمور الشباك الزرقاء
6 انتصارات متتالية لجيسوس على الاتحاد
-2021 آخر انتصار اتحادي في الكلاسيكو

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