مقر إقليمي لكاسبرسكي في المملكة

(MENAFN
- Al Watan) حصلت كاسبرسكي، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني، على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية من وزارة الاستثمار في المملكة. ويتمثّل الهدف الرئيسي للمقر الإقليمي في تقديم الدعم الشامل لمختلف الأنشطة التشغيلية لمجموعة شركات كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ضمان تطوير أعمالها المستدامة في المملكة، والمنطقة عموما، مع التركيز على التطوير الإستراتيجي، وإجراء الأبحاث المتعلقة بالتهديدات والعمل على تحليلها. علاوة على ذلك، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات مصممة خصيصا للمنطقة.
ونظراً لوجود العديد من المبادرات الحالية والمخطط لها لضمان الاستعداد المستقبلي بالتوافق مع ((النهج الرقمي أولاً))، سيؤدي اعتماد المملكة للتقنيات المتقدمة، مثل شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى زيادة اهتمام المجرمين السيبرانيين بالهجمات الموجهة والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب جهود المملكة لبناء بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، أطلقت كاسبرسكي برنامج الجيل السيبراني للتدريب العام والتدريب الداخلي في المملكة خلال العام الماضي 2023. ويستقطب هذا البرنامج التعليمي المواهب الشابة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو الأمن السيبراني أو المجالات الأخرى، كما يهدف إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني، وتمكين تبادل المهارات والمعرفة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.
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