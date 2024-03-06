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مقر إقليمي لكاسبرسكي في المملكة

3/6/2024 9:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت كاسبرسكي، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني، على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية من وزارة الاستثمار في المملكة. ويتمثّل الهدف الرئيسي للمقر الإقليمي في تقديم الدعم الشامل لمختلف الأنشطة التشغيلية لمجموعة شركات كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ضمان تطوير أعمالها المستدامة في المملكة، والمنطقة عموما، مع التركيز على التطوير الإستراتيجي، وإجراء الأبحاث المتعلقة بالتهديدات والعمل على تحليلها. علاوة على ذلك، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات مصممة خصيصا للمنطقة.
ونظراً لوجود العديد من المبادرات الحالية والمخطط لها لضمان الاستعداد المستقبلي بالتوافق مع ((النهج الرقمي أولاً))، سيؤدي اعتماد المملكة للتقنيات المتقدمة، مثل شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى زيادة اهتمام المجرمين السيبرانيين بالهجمات الموجهة والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب جهود المملكة لبناء بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، أطلقت كاسبرسكي برنامج الجيل السيبراني للتدريب العام والتدريب الداخلي في المملكة خلال العام الماضي 2023. ويستقطب هذا البرنامج التعليمي المواهب الشابة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو الأمن السيبراني أو المجالات الأخرى، كما يهدف إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني، وتمكين تبادل المهارات والمعرفة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

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