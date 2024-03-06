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%9 نموا سنويا بالإنفاق الاستهلاكي

3/6/2024 9:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عاود مؤشر مديري المشتريات غير النفطية الارتفاع مرة أخرى في فبراير، في أعقاب أدنى قراءة له خلال عامين في يناير. وقد تسارع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، على أساس شهري، بفضل الطلب القوي للغاية وبعض الدلائل على تراجع اختناقات الإمداد. في غضون ذلك، شهدت مبيعات الأسمنت أول زيادة سنوية لها في ستة شهور في يناير.
وأظهر الموجز البياني للاقتصاد السعودي الصادر عن جدوى للاستثمار أن الإنفاق الاستهلاكي نما بحوالي 9%، على أساس سنوي، في يناير، مسجلًا أعلى ارتفاع له في سبعة شهور، كما نما بنسبة 0.6%، على أساس شهري. وبالنظر إلى عمليات نقاط البيع، حسب القطاعات، فقد حققت جميع القطاعات تقريبًا مكاسب خلال الشهر، باستثناء قطاع ((الإلكترونيات)) الذي سجل تراجعًا.
الموجودات الأجنبية
وأشار التقرير لارتفاع احتياطي الموجودات الأجنبية لـ((ساما)) في يناير بنحو 2.1 مليار دولار، ليصل إلى 439 مليار دولار. وجاءت الزيادة الشهرية في كل من ((الإيداعات في مصارف أجنبية))، التي ارتفعت بنحو 1.2 مليار دولار، و((الأوراق المالية الأجنبية))، والتي ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار. وهناك تراجع طفيف في ودائع المملكة لدى صندوق النقد الدولي.
عرض النقود
كما نما عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 10% على أساس سنوي، في يناير، كما حقق مكاسب بنسبة 1.3%، على أساس شهري. وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 10%، على أساس سنوي، مع انتعاش الودائع تحت الطلب بنسبة 1.4%. وتراجعت قروض الرهن العقاري الجديدة بنسبة 10%، على أساس سنوي، رغم ارتفاعها، على أساس شهري، بنسبة 20%.
التضخم
ارتفعت أسعار المستهلك (معدل التضخم) في يناير بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3%، على أساس شهري. وضمن الفئات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، واصلت فئتا ((الأغذية والمشروبات)) و((المطاعم والفنادق)) ارتفاعهما. وعلى النقيض من ذلك، شهدت فئة ((النقل)) مسارًا نازلًا في الشهور الأخيرة، متأثرةً بصورة أساسية بتراجع أسعار السيارات.
أسواق العقارات
ارتفعت أسعار العقارات في الربع الرابع 2023 بنسبة 0.2%، على أساس سنوي، كما سجلت زيادة طفيفة، بنسبة 0.1%، على أساس ربعي، مما أدى إلى ارتفاع سنوي بمتوسط 0.7% فقط، منخفضًا من متوسط ارتفاع بلغت نسبته 1.1% في عام 2022.
أسواق النفط
تم تداول أسعار النفط في نطاق محدود خلال الشهر الماضي. لقد كان تأثير اضطراب النقل في البحر الأحمر غير مباشر إلى درجة كبيرة، حيث ينظر المشترون الأجانب إلى الخام الأمريكي في محاولة منهم لتجاوز اضطرابات البحر الأحمر. من ناحية أخرى، يبدو أن السفر في الصين خلال العام القمري الجديد كان قويًا. مع ذلك، لا يزال متداولو النفط يشعرون بالقلق من أن الزيادة في إنتاج النفط من خارج تحالف أوبك وشركائها -خاصة من النفط الصخري الأمريكي- ستجعل الأسواق تتراجع في الوقت المناسب. وفي الحقيقة، نتوقع ضعف النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام.
سوق الأسهم
انتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) في فبراير، على أساس شهري، مرتفعًا بنسبة 7.1%، تماشيًا مع أداء معظم الأسواق العالمية والإقليمية، نتيجة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. كذلك، حافظت أحجام التداولات اليومية على مسارها الصاعد.

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