764 مليون دولار استثمارات بـ ليب 24

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مؤتمر ليب 24، عن عدد من الإطلاقات والاستثمارات بقيمة 764 مليون دولار لكبرى الشركات العالمية، في خطوة لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، وتوسيعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وذلك في ثالث أيام نسخته الثالثة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع ((الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)) وشركة ((تحالف)).
وجاءت أولى الإطلاقات؛ إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، الشركة التقنية الوطنية العالمية، عن توسيع أعمالها وتطوير البنية التحتية للعديد من المشاريع، إضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير نظام إدارة البرامج GSM الخاصة والأبراج الذكية وذلك باستثمار 618 مليون دولار.
تلا ذلك، إعلان شركة أرامكو ديجيتال إنشاء أول مركز لتطوير شبكة ORAN في السعودية بالتعاون مع إنتل لتعزيز الابتكار والتقدم التقني، كما أعلنت أرامكو ديجيتال عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، إضافة إلى إعلان أرامكو ديجيتال عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم.
كما أعلنت Cyberani تعاونها مع شركة Thales لرفع مستوى أمن الأنظمة الصناعية في المنطقة وتعزيز الأمن السيبراني.
وشهد المؤتمر إعلان شركة نوكيا إنشاء مركز لوجستي إقليمي مقره مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، كما أعلنت عن توسعة لمركز صيانتها في الرياض، وإضافة حلول تقنية الجيل الخامس. فيما أعلنت شركة هونر (HONOR)عن توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي من خلال تدشين عدة مبادرات باستثمار 100 مليون دولار.
أفضل تجربة للمستخدمين
فازت شركة اتحاد اتصالات ((موبايلي))، الشركة الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات بالمنطقة، للعام الثالث على التوالي بجائزة ((أفضل تجربة للمستخدمين)) في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة (الصوتي والإنترنت) لفئة الأفراد لعام 2023، والمقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتسلم الرئيس التنفيذي لـ((موبايلي)) المهندس سلمان البدران، درع الجائزة، من معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ في حفل أقيم بهذه المناسبة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر ((LEAP)) التقني الدولي المقام في الرياض، بحضور عدد من ممثلي الشركة.
وجاء فوز ((موبايلي)) بالجائزة، التي تهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات، وتحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، وتحسين تجربة المستخدمين، نظير تميزها في عدد من المعايير المبنية على مخرجات الدراسات المسحية الدورية لمؤشر رضا المستخدمين، ومؤشر صافي نقاط الترويج، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، وقياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى الهيئة.
منتجات مايكروسوفت للجهات الحكومية
وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، اليوم، الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية المستفيدة، حيث تم التوقيع مع عدد من مزودي الخدمة من القطاع الخاص لتوفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم بن عبدالرحمن الطريّف، والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت السعودية تركي باضريس، وذلك بمعرض السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر ((ليب 2024)).
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