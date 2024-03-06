Thursday, 07 March 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


764 مليون دولار استثمارات بـ ليب 24

3/6/2024 9:57:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مؤتمر ليب 24، عن عدد من الإطلاقات والاستثمارات بقيمة 764 مليون دولار لكبرى الشركات العالمية، في خطوة لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، وتوسيعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وذلك في ثالث أيام نسخته الثالثة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع ((الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)) وشركة ((تحالف)).
وجاءت أولى الإطلاقات؛ إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، الشركة التقنية الوطنية العالمية، عن توسيع أعمالها وتطوير البنية التحتية للعديد من المشاريع، إضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير نظام إدارة البرامج GSM الخاصة والأبراج الذكية وذلك باستثمار 618 مليون دولار.
تلا ذلك، إعلان شركة أرامكو ديجيتال إنشاء أول مركز لتطوير شبكة ORAN في السعودية بالتعاون مع إنتل لتعزيز الابتكار والتقدم التقني، كما أعلنت أرامكو ديجيتال عن تعاونها مع شركة LTIMindtree لإنشاء مركز لخدمات تقنية المعلومات في السعودية باستثمار 46 مليون دولار، إضافة إلى إعلان أرامكو ديجيتال عزمها التعاون مع شركة Groq في شراكة لإنشاء أكبر مركز حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم.
كما أعلنت Cyberani تعاونها مع شركة Thales لرفع مستوى أمن الأنظمة الصناعية في المنطقة وتعزيز الأمن السيبراني.
وشهد المؤتمر إعلان شركة نوكيا إنشاء مركز لوجستي إقليمي مقره مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، كما أعلنت عن توسعة لمركز صيانتها في الرياض، وإضافة حلول تقنية الجيل الخامس. فيما أعلنت شركة هونر (HONOR)عن توسيع نطاق أعمالها على المستوى الإقليمي من خلال تدشين عدة مبادرات باستثمار 100 مليون دولار.
أفضل تجربة للمستخدمين
فازت شركة اتحاد اتصالات ((موبايلي))، الشركة الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات بالمنطقة، للعام الثالث على التوالي بجائزة ((أفضل تجربة للمستخدمين)) في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة (الصوتي والإنترنت) لفئة الأفراد لعام 2023، والمقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتسلم الرئيس التنفيذي لـ((موبايلي)) المهندس سلمان البدران، درع الجائزة، من معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ في حفل أقيم بهذه المناسبة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر ((LEAP)) التقني الدولي المقام في الرياض، بحضور عدد من ممثلي الشركة.
وجاء فوز ((موبايلي)) بالجائزة، التي تهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات، وتحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، وتحسين تجربة المستخدمين، نظير تميزها في عدد من المعايير المبنية على مخرجات الدراسات المسحية الدورية لمؤشر رضا المستخدمين، ومؤشر صافي نقاط الترويج، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، وقياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى الهيئة.
منتجات مايكروسوفت للجهات الحكومية
وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، اليوم، الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد منتجات وخدمات مايكروسوفت للجهات الحكومية المستفيدة، حيث تم التوقيع مع عدد من مزودي الخدمة من القطاع الخاص لتوفير منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخدمات الدعم الموحد للقطاع العام والتعليمي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم بن عبدالرحمن الطريّف، والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت السعودية تركي باضريس، وذلك بمعرض السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر ((ليب 2024)).

MENAFN06032024000089011017ID1107945691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث