52% من طلبات الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات بالرياض

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- Al Watan) تصدر منفذ جمارك مطار الملك خالد الدولي طلبات الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنسبة 52% من الأجهزة المفسوحة حيث بلغ عددها 2815 طلبا، وبلغ العدد الإجمالي لطلبات الفسح لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع المنافذ الجمركية 5463 طلبا، وذلك حسب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2023. عدد الطلبات عبر المنافذ بالمناطق
سجلت جمارك البطحاء 706 طلبات، وسجل جمرك مطار الملك فهد الدولي 589 طلبا، وجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي 437 طلبا، وجمرك مطار القيصومة الدولي بلغ عدد الطلبات 258 طلبا، وجمرك الرياض – الميناء الجاف 189 طلبا، وميناء جدة الإسلامي 117 طلبا، وجمرك مطار الملك خالد الدولي (بريد الرياض) 103 طلبات، وجمرك ميناء الملك عبدالله 61 طلبا، إضافة لجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي (بريد جدة) 49 طلبا، وجمرك ميناء الملك عبدالعزيز 40 طلبا، وجمرك جسر الملك فهد 30 طلبا، وجمرك مطار الملك فهد الدولي (البريد المركزي) 25 طلبا، وجمرك مطار الملك فهد الدولي (البريد الممتاز) 13 طلبا، وسجل كل من جمرك مطار أبها وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وجمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز 5 طلبات لكل منهم، وجمرك مطار ينبع 4 طلبات، وسجل كل من جمرك مطار الجوف وجمرك الحديثة 2 طلب لكل منهما، وسجل كل من جمرك الخفجي وجمرك الدرة، وجمرك طريف وجمرك العديد وجمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجمرك مطار الملك عبدالعزيز (بريد مكة) وجمرك ميناء جازان 1 طلب لكل منهم. أعداد الحاويات
أوضحت الهيئة أنه بلغ عدد الحاويات البحرية التي تم الانتهاء من إجراءاتها عبر المنافذ الجمركية 208.000، وذلك خلال الربع الرابع لعام 2023م، وسجل عدد الشاحنات والمركبات 1.091.000 شاحنة قادمة، بالمقابل بلغ عدد الشاحنات المغادرة 1.104.000 شاحنة مغادرة، وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية 54.000 إقرار مقدم، وبلغ عدد البيان الجمركي 535.000 بيانا تم فسحه. طلبات الفسح بالمناطق:
مطار الملك خالد = 2815
البطحاء= 706
مطار الملك فهد الدولي= 589
مطار الملك عبدالعزيز الدولي= 437
مطار القيصومة الدولي= 258
جمرك الرياض – الميناء الجاف= 189
ميناء جدة الإسلامي= 117
مطار الملك خالد الدولي (بريد الرياض) = 103
ميناء الملك عبدالله = 61
مطار الملك عبدالعزيز الدولي (بريد جدة)= 49
ميناء الملك عبدالعزيز= 40
جسر الملك فهد= 30
مطار الملك فهد الدولي= 25
مطار الملك فهد الدولي (البريد الممتاز)= 13
مطار أبها = 5
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز=5
مطار الأمير نايف= 5
مطار ينبع= 4
مطار الجوف= 2
جمرك الحديثة=2
جمرك الخفجي= 1
جمرك الدرة= 1
جمرك طريف= 1
جمرك العديد= 1
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز= 1
مطار الملك عبدالعزيز (بريد مكة)= 1
ميناء جازان= 1
MENAFN06032024000089011017ID1107945690
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