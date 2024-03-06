الوكيل: نرحب بالإصلاحات الاقتصادية ونطالب باستكمالها لجذب الاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب جاء استجابة لما طالب به الاتحاد، ويفتح آفاق جديدة لقوة وصلابة الاقتصاد، ويساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوازن الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

أضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”البورصة”،“إننا نرحب بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى، ونعتقد أنها ستكون بداية توازنات جديدة للأسواق، وعند استكمال ما طالبنا به كمنظمات أعمال ستعاد الثقة للقطاع المصرفى والاقتصاد المصرى ما يشجع على جذب استثمارات كثيرة”.

موضوعات“كليوباترا” تستهدف افتتاح مستشفى سكاى أغسطس المقبل سياحيون: تحرير سعر الصرف سيجذب حجوزات أجنبية بمعدلات أكبر ((أسعار الفائدة)) تجبر شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار

أشار إلى أن مشكلة الأسعار خلال الفترة الماضية كانت نتيجة نقص المعروض، وليست نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسيعود السوق للتوازن وفقا لآلياته مرة أخرى بعد الإفراجات التى ستتم خلال الأيام المقبلة.

أوضح، أن الحكومة تسير على المسار الصحيح للاصلاح الإقتصادى بالخطوات التى اتخذت من رفع أسعار الفائدة 6% وإطلاق شهادات 30% مرتفعة العائد، لتحجيم السيولة بالأسواق وكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، بجانب مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتركه للعرض والطلب يقضى على السوق الموازية، مايدعم دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكده مشروع تطوير“رأس الحكمة”.

لفت إلى أن الإجراءات التى اتخذت تعزز المناخ الاستثمارى وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفز الاستثمار فى مختلف القطاعات، ولكن يجب أن تستكمل بما طالبنا به من قبل، بضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية.

كما طالب بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات.

وأوصى مجلس إدارة غرفة الاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الحكومة، بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مما يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى، وصرح مصدر رفيع المستوى، بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات قليلة.