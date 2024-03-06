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كليوباترا تستهدف افتتاح مستشفى سكاى أغسطس المقبل

3/6/2024 9:57:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف مجموعة مستشفيات كليوباترا افتتاح مستشفي سكاى الجديد بالتجمع الخامس بحلول أغسطس المقبل.

وقال أحمد عز العضو المنتدب للشركة، إن مجموعة كليوباترا تخطط لتنفيذ مستشفى سكاى على مرحلتين بمساحة 40 ألف متر وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 40 سريرا.

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أضاف عز الدين أن المرحلة الأولى للمستشفى تتضمن افتتاح 4 طوابق من المستشفى تشمل مركز الأشعة والطوارئ والعمليات والصيدلية.

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تحقيق اتفاقية شراكة مع شركة نوفارتس مصر للأدوية لدعم مرضى تصلب الشرايين من خلال برنامج كليوهارت.

أوضح أن المرحلة الثانية يتم فيها استكمال الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 254 سريرا، مشيرا إلى أن استثمارات المستشفى تقدر بـ2 مليار جنيه.

وتركز المجموعة على إكمال المرحلتين الأولى والثانية من مستشفى سكاى، وتوسعة مرافق كليوباترا أكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة إلى التوسعات في مراكز العيادات الخارجية.

وأكدت المجموعة أنها تلتزم بدمج أحدث التقنيات الطبية كجزء من تلك التوسعات مشيرة إلى أن ذلك يضمن بقاءها في طليعة الابتكار الطبي، وليس تعزيز جودة خدماتها فقط.

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