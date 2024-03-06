كليوباترا تستهدف افتتاح مستشفى سكاى أغسطس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف مجموعة مستشفيات كليوباترا افتتاح مستشفي سكاى الجديد بالتجمع الخامس بحلول أغسطس المقبل.
وقال أحمد عز العضو المنتدب للشركة، إن مجموعة كليوباترا تخطط لتنفيذ مستشفى سكاى على مرحلتين بمساحة 40 ألف متر وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بطاقة استيعابية 40 سريرا.
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أضاف عز الدين أن المرحلة الأولى للمستشفى تتضمن افتتاح 4 طوابق من المستشفى تشمل مركز الأشعة والطوارئ والعمليات والصيدلية.
جاء ذلك خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تحقيق اتفاقية شراكة مع شركة نوفارتس مصر للأدوية لدعم مرضى تصلب الشرايين من خلال برنامج كليوهارت.
أوضح أن المرحلة الثانية يتم فيها استكمال الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى 254 سريرا، مشيرا إلى أن استثمارات المستشفى تقدر بـ2 مليار جنيه.
وتركز المجموعة على إكمال المرحلتين الأولى والثانية من مستشفى سكاى، وتوسعة مرافق كليوباترا أكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة إلى التوسعات في مراكز العيادات الخارجية.
وأكدت المجموعة أنها تلتزم بدمج أحدث التقنيات الطبية كجزء من تلك التوسعات مشيرة إلى أن ذلك يضمن بقاءها في طليعة الابتكار الطبي، وليس تعزيز جودة خدماتها فقط.
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