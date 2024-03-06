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الذهب يحقق مستوى قياسيًا جديدًا عند التسوية مع استيعاب تصريحات باول

3/6/2024 9:57:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نورييل روبينى يكتب: ترامب وصورة المخاطر الاقتصادية العالمية منطقة القرن الأفريقى تعانى من أزمة البحر الأحمر تعطش شى جين بينج للسلطة يضر بالاقتصاد الصينى

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استيعاب الأسواق ما جاء في شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% أو 16.3 دولار عند 2158.2 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن لامس 2160.5 دولار.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 103.32 نقطة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أنه يتوقع البدء في خفض الفائدة هذا العام، لكنه غير مستعد لتحديد موعد اتخاذ تلك الخطوة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو عند 55.9%، مقارنة بـ 35.5% قبل شهر واحد، مع ترجيح تثبيت السياسة خلال اجتماعي مارس ومايو.

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