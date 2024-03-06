الذهب يحقق مستوى قياسيًا جديدًا عند التسوية مع استيعاب تصريحات باول

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استيعاب الأسواق ما جاء في شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% أو 16.3 دولار عند 2158.2 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن لامس 2160.5 دولار.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 103.32 نقطة.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أنه يتوقع البدء في خفض الفائدة هذا العام، لكنه غير مستعد لتحديد موعد اتخاذ تلك الخطوة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو عند 55.9%، مقارنة بـ 35.5% قبل شهر واحد، مع ترجيح تثبيت السياسة خلال اجتماعي مارس ومايو.
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