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خالد عباس: 26 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال 2023

3/6/2024 9:57:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أرباح شركة العاصمة الإدارية بلغت 26 مليار جنيه قبل الضرائب خلال عام 2023.

وأضاف عباس، أن الشركة سوف تبدأ تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بداية عام 2025.

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وأوضح عباس، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لأعمال المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تصل نحو 250 مليار جنيه.

وقال عباس، إن شركة العاصمة الإدارية تخطط لتوقيع عقود 5 شراكات جديدة فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية مع شركات محلية وخليجية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشراكات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجارى، وتصل حصة شركة العاصمة الإدارية من الإيرادات المتوقعة للشراكات المستهدفة من 180 إلى 200 مليار جنيه.

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