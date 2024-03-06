خالد عباس: 26 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أرباح شركة العاصمة الإدارية بلغت 26 مليار جنيه قبل الضرائب خلال عام 2023.
وأضاف عباس، أن الشركة سوف تبدأ تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بداية عام 2025.
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وأوضح عباس، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لأعمال المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تصل نحو 250 مليار جنيه.
وقال عباس، إن شركة العاصمة الإدارية تخطط لتوقيع عقود 5 شراكات جديدة فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية مع شركات محلية وخليجية.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشراكات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجارى، وتصل حصة شركة العاصمة الإدارية من الإيرادات المتوقعة للشراكات المستهدفة من 180 إلى 200 مليار جنيه.
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