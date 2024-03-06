السلع التموينية تعلن عن ممارسة عالمية لاستيراد القمح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط للشحن من 1 إلى 10 مايو 2024.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.
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وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب التزام المورد بتقديم السعرين) لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الخميس.
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