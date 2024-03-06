السلع التموينية تعلن عن ممارسة عالمية لاستيراد القمح

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط للشحن من 1 إلى 10 مايو 2024.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.

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وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب التزام المورد بتقديم السعرين) لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الخميس.