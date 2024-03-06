Thursday, 07 March 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

3/6/2024 9:57:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مصادر: الحكومة ستخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية 1.5 مليار دولار “طاقة فولت” تتعاون مع“وادى دجلة” لإقامة 14 محطة لشحن السيارات الكهربائية مجلس الوزراء يوافق على 5 اتفاقيات التزام بترولية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 1.1% بما يعادل 92 سنتًا عند 82.96 دولار للبرميل، بعد زيادة قيمتها في وقت سابق إلى 84.06 دولار.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.25% أو 98 سنتًا إلى 79.13 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 80.67 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط زادت 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 2.4 مليون برميل، مع ارتفاع الطلب على النفط -مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق- 765 ألف برميل يوميًا.

وقال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول تعقيباً على استحواذ دول“أوبك” على 54% من واردات الهند من النفط في يناير؛ إنه من المتوقع ارتفاع هذه المستويات بصورة أكبر على مدار العقود المقبلة مع استمرار التنمية الاقتصادية في الهند.

المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107945684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث