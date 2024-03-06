النفط يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
مصادر: الحكومة ستخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية 1.5 مليار دولار “طاقة فولت” تتعاون مع“وادى دجلة” لإقامة 14 محطة لشحن السيارات الكهربائية مجلس الوزراء يوافق على 5 اتفاقيات التزام بترولية
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 1.1% بما يعادل 92 سنتًا عند 82.96 دولار للبرميل، بعد زيادة قيمتها في وقت سابق إلى 84.06 دولار.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.25% أو 98 سنتًا إلى 79.13 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 80.67 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط زادت 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 2.4 مليون برميل، مع ارتفاع الطلب على النفط -مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق- 765 ألف برميل يوميًا.
وقال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول تعقيباً على استحواذ دول“أوبك” على 54% من واردات الهند من النفط في يناير؛ إنه من المتوقع ارتفاع هذه المستويات بصورة أكبر على مدار العقود المقبلة مع استمرار التنمية الاقتصادية في الهند.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107945684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.