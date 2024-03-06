النفط يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 3 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمصادر: الحكومة ستخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية 1.5 مليار دولار “طاقة فولت” تتعاون مع“وادى دجلة” لإقامة 14 محطة لشحن السيارات الكهربائية مجلس الوزراء يوافق على 5 اتفاقيات التزام بترولية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 1.1% بما يعادل 92 سنتًا عند 82.96 دولار للبرميل، بعد زيادة قيمتها في وقت سابق إلى 84.06 دولار.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.25% أو 98 سنتًا إلى 79.13 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 80.67 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط زادت 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 2.4 مليون برميل، مع ارتفاع الطلب على النفط -مقاسًا بالمنتجات النهائية الموردة إلى السوق- 765 ألف برميل يوميًا.

وقال“هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول تعقيباً على استحواذ دول“أوبك” على 54% من واردات الهند من النفط في يناير؛ إنه من المتوقع ارتفاع هذه المستويات بصورة أكبر على مدار العقود المقبلة مع استمرار التنمية الاقتصادية في الهند.

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