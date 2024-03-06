مجتمع الأعمال: قرارات المركزى تكتب شهادة وفاة الدولار الموازى

MENAFN - Al-Borsa News) رحب مجتمع الأعمال والمصدرون بالإجراءات التى أعلنتها الحكومة والبنك المركزى لإطلاق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى والسيطرة على الأزمة الاقتصادية المستمرة من عامين.

وأعلن البنك المركزى أمس عن التحول إلى سعر الصرف المرن فى خطوة خفضت قيمة الجنيه بأكثر من 35% خلال ساعات وزيادة سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، كما أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى لإقرار المراجعتين الأولى والثانية من برنامج التسهيل الائتمانى الممدد وزيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار مع إمكانية الحصول على 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق الصلابة والمرونة.

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قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى كان متوقعا نتيجة التقلبات التى شهدها سعر الصرف خلال الفترة الماضية، فضلا عن كونه أحد الشروط اللازمة لإتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.

وتوقع عيسى أن يسهم القرار فى الوصل بالدولار إلى السعر الطبيعى والمرن وفقا لقوله فى ظل التباينات بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء قبل صدور القرار.

تابع عيسى:“يعد القرار أحد القرارات الهامة لضبط السياسية النقدية للحكومة فى ظل تداعيات الأحداث الإقتصادية عالميا على الإقتصاد المصرى”.

فى سياق متصل، نوه عيسى إلى أن نجاح القرار يستلزم حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية يأتى فى مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومى سواء من العملة المحلية أو الأجنبية مضيفا ان الخزانة المصرية تعد أكبر مقترض بالعملة المحلية حاليا خاصة أن رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس سوف يؤدى إلى بالضرورة إلى رفع خدمة الدين واذون الخزانة.

وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادى؛ أكد عيسى على أهمية التوجه لزيادة الإنتاج فى المجالات الزراعية والصناعية خلال السنوات المقبلة معتبرا أنها تمثل الملاذ لعدم تكرار أزمة الدولار التى تعانى منها الحكومة لسنوات.

وشدد عيسى على ضرورة تيسير وتذليل العقبات التى توجه المستثمرين سواء المحليين او من الخارج.

وطالب عيسى بإعادة إحياء مبادرة وزارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية شرط أن تشمل القطاع السياحى بفائدة مخفضة لتشجيع تلك القطاعات على زيادة إنتاجيتها.

من جانبه قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن قرار البنك المركزى جاء فى توقيت هام بعد توفر الموارد الدولارية نتيجة إتمام الحكومة لصفقة رأس الحكمة بهدف تحقيق الاستقرار لسوق النقد.

وتوقع برزى أن تؤدى تبعات القرار إلى تأثيرات ايجابية على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة خلال الشهور المقبلة.

ألمح إلى أن القرار يعزز ثقة المستثمرين الخارجيين فى الاقتصاد المصرى على اعتبار أن توفر سوق موحد لسعر الصرف يتصدر المطالب الرئيسية على أجندة أى مستثمر من خارج مصر.

على جانب آخر؛ توقع برزى أن يسهم رفع سعر الفائدة سلبيا على الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة مرحليا لحين تحقيق الإستقرار الكامل لسعر الصرف الفترة المقبلة.

من جانبه؛ رهن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية نجاح قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، بتوفر العملة الأجنبية فى البنوك مضيفا أن القرار سليم وفى غاية الأهمية فى الوقت الحالى .

ووصف الصياد القرار بـ”ضربة معلم” وفقًا لقوله شريطة أن يتوفر الدولار فى البنوك ويتم القضاء على السوق السوداء؛ موضحا أن المستوردين كانوا يلجأون لشراء الدولار من السوق الموزاى بما يعادل 60 جنيها نتيجة عدم وجود سيولة دولارية كافية فى البنوك.

فى سياق متصل، طالب الصياد بإعطاء الولوية فى فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك للشركات المصدرة بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ويسهم فى توفير المزيد من الحصيلة الدولارية بالسوق المحلى.

على جانب آخر، قال الصياد أن رفع سعر الفائدة 6% سوف يؤثر سلبا على التوسعات الاستثمارية ويقلل من القدرة الإنتاجية للمصانع نتيجة تقييد القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال الدكتور مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى إن قرارات البنك المركزى تمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح لتحقيق للقضاء على تحول الدولار إلى سلعة.

أضاف إبراهيم، أن قرارات المركزى تسهم فى تحقيق ما وصفه الأريحية على غرار ما يحدث فى كل دول العالم من خلال التعويم الحر و ليس المدار المقيد لسعر الدولار.

فى سياق متصل؛ توقع إبراهيم أن تسهم القرارات فى نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لتوفر سيولة دولارية بالبنوك تساعد المصنعين فى استيراد المواد اللازمة لعمليات الإنتاج وعودة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وتوقع إبراهيم أن يسهم رفع سعر الفائدة فى امتصاص السيولة من المواطنين بما يقلل معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تدريجيا.

وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار تحرير سعر الصرف يأتى فى صالح القطاع الصناعى من خلال المساهمة فى القضاء على السوق الموازية، وطمأنة المستثمرين بضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى بعد ثبات سعر الصرف.

أضاف لـ ((البورصة))، أن القرار من شأنه أيضًا أن يعيد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق، وهو ما يبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لطبيعتها بعد الهبوط الذى شهدته أثناء حدوث فجوة بين السعر الرسمى والدولار فى السوق الموازية.

وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار البنك المركزى جاء بغرض تعديل سعر الصرف وليس بمفهوم التعويم، وهو ما يعنى فتح باب شراء وبيع العملة الأجنبية فى البنوك دون السؤال عن مصدرها ما يهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الموازى والسعر الرسمى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن القرار يعيد تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها، فضلًا عن عودة ضخ المصدرين للقيمة الإجمالية للصادرات فى الجهات الشرعية بعد دخول 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار وهو ما يضمن حدوث استقرار فى الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن خطوة تحرير سعر الصرف جاءت لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولى والذى من المتوقع أن يرسل دفعة الـ 10 مليارات دولار خلال الشهر الجارى.

أضاف ((سعد الدين))، لـ ((البورصة))، أن البنك المركزى يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بتحريره لسعر الصرف.

وتوقع أن تعمل البنوك على تصفية الدولار من احتياطاتها وفتح الاعتمادات للمستوردين بسعر السوق الحالى لضمان دخول المواد الخام وخفض أسعار السلع، تحسبًا لانخفاض الدولار مستقبلًا مع استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.

أوضح أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار سيدفع الاستثمارات الأجنبية إلى الدخول فى السوق المصرى، والاستفادة من تلك القرارات الأخيرة.

وتوقع أن يشهد الدولار تراجعًا خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى مستويات دون الـ 30 جنيهًا ما سيدفع المستثمرين فى مصر إلى ضخ استثماراتهم بشكل أكبر.

وأشار إلى أن رفع معدلات الفائدة هو خطوة جيدة لإمتصاص الأموال من المواطنين من أجل الحد من معدلات التضخم وخفض الأسعار، فضلًا عن اتجاههم للادخار فى الودائع البنكية التى تُعد وعاء ادخارى أمن للمواطنين.

وعن مدى تأثر رفع معدلات الفائدة على حركة الصناعة و المقترضين من البنوك، توقع أن تتجه الحكومة لإطلاق مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية مثل المبادرات التى اتخذتها سابقًا.

وأطلقت وزارة المالية شهر مارس من العام الماضى، مبادرة تمويلية لدعم قطاع الصناعة بفائدة 11% لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاعى الزراعة والصناعة، وذلك بعد توقف تمويل مبادراتى دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص.

من جانبها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قيام الحكومة بخطوة تعويم الجنيه بالتزامن مع توفير السيولة الدولارية سيؤدى إلى توافر العملة الأجنبية مرة أخرى بداخل البنوك.

أضافت ((السواح)) لـ((البورصة))، أن التعويم سيدفع من يمتلك عملات دولارية إلى إخراجها للاستفادة ما سيؤدى إلى توقف المواطنين على التكالب فى تخزين الدولار والتجارة فى العملة.

وأوضحت أن قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنحو 6% فى اجتماعه اليوم، هو خطوة جيدة لإعادة التوازن فى السوق خلال الفترة المقبلة.

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك”، إن قرارات البنك المركزى تعد خطوة على الطريق الصحيح لزيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة شريطة توفر الدولار فى البنوك.

أضاف قاسم إن مرونة سعر الصرف كان مطلبا لمجتمع الأعمال لتحقيق استقرار الأوضاع فى السوق.

وأوضح أن صعوبة توفير العملة الأجنبية الفترة الماضية تسبب فى انكماش المصانع وخفض الطاقات التشغيلية للمصانع مما أدى إلى تراجع حركة الصادرات المصرية للخارج.

فى سياق متصل، قال رئيس“إكسبولينك”، إن جذب الاستثمار الأجنبى لمصر يستلزم بناء قاعدة صناعية وانتاجية للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة خاصة فى الأسواق الأفريقية.

وطالب قاسم بالاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا فى تطبيق سياسات استثمارية مرنة وأكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع بهدف تعزيز الصادرات وليس لإحلال الواردات، وهو الأمر الذى مكنها بالفعل من بناء قدراتها التنافسية فى السوق العالمى وفقًا لقوله.