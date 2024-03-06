الأسواق تتوقع تراجع أسعار السلع بعد التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) توقع تجار ومنتجون فى قطاعات مختلفة تراجع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بعد رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، وإعلان الحكومة الإفراج عن البضائع بالموانئ وتوفير الدولار للمستوردين.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما طلب البنك المركزى من البنوك مراجعة تقارير الطلبات العالقة لتدبير النقد الأجنبى، والتى يتم موافاة البنك المركزى بها بصفة دورية.

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وأكد“المركزى” على البنوك، ضرورة حذف الطلبات التى امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن عدد كبير من تجار الحديد لجأوا إلى البيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المعلنة للمصانع بنحو 4 آلاف جنيه للطن، تخوفا من إعلان المصانع انخفاضات أخرى بعد حل أزمة العملة الصعبة.

وأضاف الزينى، أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن انخفاض الأسعار يتوقف على استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة فى القطاع المصرفى والقضاء على السوق الموازي.

وقال عمرو أبوالعيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لحل أزمة سعر الصرف جيدة، حيث ستبدأ البنوك فى توفير الدولار للإفراج عن السلع المتراكمة فى الموانئ، مما يدفع أسعار السلع للاستقرار ومن ثم انخفاضها.

وطالب عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار فى السوق الموازى عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، كما يجب القيام بحملات تفتيش للتأكد من عدم تخزين السلع.

وقال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن المصنعين يترقبون استقرار سعر العملة فى البنوك لتحديد نسب الارتفاع التى تشهدها أسعار المنتجات فى السوق المحلى عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف جابر، أنه فى حال توفير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين من المحتمل أن يحدث استقرار فى أسعار المنتجات، فضلًا عن تشجيع المصانع لرفع معدلات التشغيل.

وقال أيمن غراب عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يمهد لانخفاض أسعار المنتجات، موضحًا أن آليات العرض والطلب فى السوق هى التى تخلق توازن فى سعر الصرف، وتحد من تلاعب التجار.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف يساهم أيضا فى تحقيق مستهدفات القطاعات الإنتاجية لعودة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الصادرات.