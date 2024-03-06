تعطش شى جين بينج للسلطة يضر بالاقتصاد الصينى

MENAFN - Al-Borsa News) مع تزايد انغلاق النظام السياسى فى الصين، تظل الفعاليات العامة المتعارف عليها كواحدة من النوافذ القليلة المؤدية إلى صنع القرار، مثل الدورة السنوية للبرلمان الصينى التى تعقد الآن فى بكين وسيحضرها كبار القادة وآلاف المندوبين لمدة أسبوع.

وحتى الآن الإشارات ليست مطمئنة، إذ تشير بعض الدلائل إلى أن الصين تفتقر إلى خطة قوية للتعامل مع ركودها الاقتصادى، وأن بعض أهدافها تبتعد عن الواقع، وتتركز السلطة بشكل أكبر فى أيدى الرئيس شى جين بينج.

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ابدأ بالاقتصاد.. كشف رئيس مجلس الدولة لى تشيانج، فى خطاب ألقاه أمام الجمعية، عن هدف نمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5% خلال 2024، كما وضع خطة طويلة الأجل تحت شعار“قوى إنتاجية جديدة”.

وهذا يبرز التحول من قطاع العقارات المتضخم والاستثمار الممول بالديون والتصنيع الأساسى إلى الصناعات عالية الإنتاجية، مثل الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعى والخدمات الرقمية، كما ستعمل الصين على“تحسين السياسات الرامية إلى زيادة معدلات المواليد” استجابة لتقلص عدد السكان.

يعتقد حكام الصين أنهم كانوا صارمين بشكل مناسب فى مواجهة أزمة العقارات، وكانوا منضبطين فى الاستجابة للتباطؤ، ولديهم رؤية متماسكة.

لكن عند التدقيق فى التفاصيل ستنهار الصورة، حيث يتجاوز هدف الـ5% متوسط التوقعات البالغة 4.6%، وستحتاج الصين إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هذه الغاية.

ومع ذلك، يعتبر هدف العجز المالى بنسبة 3% لعام 2024، والذى سيُعزز بإصدار سندات طويلة الأجل بنحو 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى وتحويلات أخرى خارج الميزانية، صغير للغاية“خاصة مع استمرار تفاؤل الحكومة بشأن مبيعات الأراضى”.

كما وضع“لى” سقفاً فعلياً للتضخم بنسبة 3%، وهذا يتماشى مع الممارسة التى دامت لـ15 عامًا، لكن على النقيض من ذى قبل، تواجه الصين الآن أزمة انكماشية، فقد انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس سنوى فى يناير.

جدير بالذكر أن الصين اعتادت على تحديد الأهداف وتحقيقها، لكنها أصبحت الآن شبه منفصلة عن العالم الحقيقى.

وتحتاج الصين إلى استغلال القطاع الخاص لإعادة تنشيط اقتصادها، حيث تشكل الاستثمارات الخاصة نصف الإجمالى الوطنى لكنها انخفضت بنسبة 0.4% خلال 2023، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع العقارات.

وقدم“لى” تصريحات مطمئنة بشأن الابتكار و”المعاملة الوطنية” للشركات الأجنبية، لكن مع شعور رجال الأعمال بالإهمال، فضلاً عن التنظيم غير المستقر والذعر الرسمى بشأن الأمن، فإن الحكومة ليس لديها وسيلة جيدة لإصلاح الثقة، كما وصل الاستثمار متعدد الجنسيات إلى أدنى مستوياته منذ 30 عامًا.

ووصل خفض تقييم الأسهم الصينية مقارنة بالأسهم الأمريكية إلى 54%، وهو من بين أسوأ الأرقام منذ التسعينيات، فى إشارة إلى خيبة الأمل بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وفى ظل هذا الشعور بالإحباط، يشير التنظيم السياسى إلى أن الرئيس“شى” أصبح أقل رغبة فى تقاسم السلطة حتى مع مرؤوسيه الذين اختارهم بنفسه، كما ذكر“لى” فى خطابه الافتتاحى رئيسه بشكل أكثر من خطابات رؤساء الوزراء السابقين.

وفى انتهاك لاتفاقية يعود تاريخها إلى الثمانينيات، لن يُسمح لـ”لى” بإجراء مؤتمر صحفى فى الكونجرس، وكانت هذه الفرصة الوحيدة للأفراد العاديين لسماع إجابة مثل هذا السياسى الكبير على أسئلة متنوعة.

والآن اختفت حتى هذه الإشارة البسيطة إلى الشفافية، ربما لأن“شى” يريد تجنب إعطاء الانطباع بأن أى صوت له أهمية إلا صوته، كما يجرى، من ناحية أخرى، تهميش التكنوقراط وقمع البيانات غير المشجعة.

وكلما أصبحت استراتيجية الصين الاقتصادية أقل إقناعًا، كلما زاد سعى“شى” إلى فرض سيطرته، وعلى الرغم من أن الاجتماع هو شأن داخلى فى المقام الأول، فإنه يمكن أن يؤثر على علاقات الصين مع الولايات المتحدة.

وفى ظل عدم القدرة على التنبؤ بالسباق إلى البيت الأبيض، يحاول حكام الصين عدم إثارة الجدل، كما أشار“لى” فى خطابه إلى“التطور السلمى” للعلاقات مع تايوان وقلل من شأن الصادرات باعتبارها محركاً للنمو، وذلك لتجنب إثارة تدابير الحماية فى الخارج.

مع ذلك، كانت هناك دلائل وفيرة تشير إلى أن نظام الصين يرى نفسه فى حرب باردة طويلة الأمد، وحث“لى” على زيادة الاعتماد على الذات.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعى بنسبة 7% هذا العام، وهو ما يتجاوز معظم التوقعات للناتج المحلى الإجمالى الاسمى، كما يتزايد الإنفاق الحكومى المركزى على العلوم.

لقد أصبحت السياسة الصينية أكثر غموضًا من أى وقت مضى، لكن الرسالة واضحة، وهى أن الاقتصاد لايزال يتعثر، والسلطة تتركز، و”شى” يركز بحزم على المنافسة مع الولايات المتحدة.