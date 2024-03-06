منطقة القرن الأفريقى تعانى من أزمة البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) تعانى منطقة القرن الأفريقى من تعطل نشاط موانئها بسبب هجمات الحوثيين على السفن، ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفقاً لصحيفة“لوموند”.

فجيبوتى، مثلاً، تقع مباشرة قبالة اليمن، ولا يكاد يفصل بين الدولتين سوى 30 كيلومتر فى أضيق جزء من مضيق باب المندب الذى يمثل مدخل المحور البحرى المؤدى إلى قناة السويس.

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وفى 24 فبراير الماضى، تم تسجيل انفجار فى البحر على بعد 70 ميلاً (130 كيلومتر) فقط من العاصمة الجيبوتية، وفقاً لوكالة السلامة البحرية البريطانية.

ويمر نحو 30% من حركة نقل الحاويات فى العالم عبر البحر الأحمر ثم قناة السويس، وهى طريق رئيسى يربط آسيا بأوروبا على وجه الخصوص.

ورداً على التهديد، حول كبار مالكى السفن الثلاث فى العالم –“إم إس سى” و”ميرسك” و”سى إم إيه سى جى إم” – سفنهم إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فى أقصى جنوب أفريقيا، وهى تحويلة أطول بعشرة أيام إضافية، وأكثر تكلفة وأكثر تلويثا.

وبالنسبة لدول القرن الأفريقى“جيبوتى والصومال وإريتريا وإثيوبيا بالمعنى الأكثر تقييداً، بالإضافة إلى كينيا والسودان”، فالتأثير أشد بكثير.

مسار استراتيجى

وفى المنطقة، تعتمد التجارة الخارجية بشكل كبير على قناة السويس، وحسبما يؤكد تقرير نشرته“الأونكتاد” فى فبراير، فإن 31% من التجارة الخارجية لجيبوتى و34% للسودان تمرّ بهذا الطريق الاستراتيجى.

ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لانخفاض الإيرادات فى الموانئ الرئيسية فى المنطقة.. ولكن ينبغى أن تكون كبيرة.

ففى جيبوتى، يأتى 75% من الناتج المحلى الإجمالى من الخدمات، التى تتكون أساساً من اقتصاد الموانئ الكبيرة المطورة على مدار العشرين عاماً الماضية لجعل هذا البلد ذى الموقع الاستراتيجى، مركزاً لوجستياً.

وتظهر حالياً البيانات التى حللتها مؤسسة“سيفاسيل”، وهى مؤسسة فرنسية متخصصة فى الخدمات اللوجستية للموانئ، انخفاضاً بنسبة 10% فى محطات التوقف فى جيبوتى، و22% فى بورتسودان، فى حين أن ميناء مومباسا هو الميناء الوحيد فى المنطقة الذى حقق مكاسب“+15%”.

لكن بالنسبة إلى يان أليكس، مدير الميناء، فإن هذه الأرقام تخفى حقيقة أن الشركات الكبيرة تعيد توجيه السفن الكبيرة جدًا إلى رأس الرجاء الصالح ولكنها تواصل العمل فى المنطقة بسفن أصغر.

ونتيجة لذلك، لا يقتصر الأمر على مرور عدد أقل من الحاويات فحسب، بل يجب أن تكون هذه الخدمات المتدهورة باهظة الثمن للغاية، فى إشارة إلى تضاعف سعر الحاوية الداخلية بثلاث، أو حتى أربع مرات.

الخوف من النقص

وفى ميناء مومباسا، الذى يستفيد بالتالى من موقعه الآمن على المحيط الهندى، ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 45% إلى 50%، كما يؤكد جمعة على تيلاه، مدير جمعية النقل البحرى الكينية، مشددًا أيضاً على مشاكل الازدحام بالنسبة للمصدرين“خاصة القهوة والشاى”.

وفى السودان، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، وهى منظمة غير حكومية، يوم 28 فبراير، من زيادة بنسبة 40% فى تكلفة استيراد الأدوية عبر ميناء بورتسودان، وهو المركز الرئيسى للمنظمات الإنسانية الناشطة فى هذا البلد الذى يعيش حالة حرب.