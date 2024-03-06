نورييل روبينى يكتب: ترامب وصورة المخاطر الاقتصادية العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) نيويورك.. لقد دخلنا فترة من المنافسات والصراعات الجيوسياسية المتزايدة الحِدّة. فالآن، تدخل الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا عامها الثالث؛ ولايزال من الممكن أن يتحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية؛ وقد تتحول الحرب الباردة المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب ساخنة حول تايوان فى وقت ما من هذا العقد.

وإذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر، فسوف يشهد العالم مزيدا من انعدام الاستقرار، ورغم ذلك، لم يكن لهذه المخاطر سوى تأثير محدود على الاقتصادات والأسواق حتى الآن.. تُرى هل من الممكن أن يتغير هذا قريبا؟.

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برغم أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تظل وحشية كما كانت دائما، فمن المرجح أن تكون تأثيراتها العالمية أكثر تواضعا. فاليوم أصبحت مخاطر التورط المباشر من جانب حلف شمال الأطلسى أو استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية أقل مما كانت عليه فى مراحل أسبق من الحرب.

وعلى نحو مماثل، فى حين أنتجت الحرب فى مستهل الأمر ارتفاعا حادا فى أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة والمعادن الصناعية، فإن حتى أوروبا – المنطقة الأكثر تضررا – استوعبت الصدمة مع تباطؤ متواضع فى النمو أو توقفه فى بعض الحالات، ولكن ليس الركود الحاد الذى كان يخشاه كثيرون من المحللين.

فقد استُعيض عن الهيدروكربونات الروسية بزيادة الواردات من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وتراجع التأثير على أسعار المواد الغذائية منذ تمكنت أوكرانيا من إعادة فتح ممر على البحر الأسود لصادراتها من الحبوب.

ولم تخلف الحرب بين إسرائيل وحماس سوى تأثير اقتصادى إقليمى وعالمى محدود حتى الآن، صحيح أن الناتج المحلى الإجمالى الإسرائيلى انكمش بشكل حاد فى الربع الرابع من عام 2023 ومن المرجح أن يظل ضعيفا ما دام الصراع متواصلا، ومن الواضح أن الضرر الاقتصادى الذى لحق بغزة أشد خطورة؛ ولكن، إذا ظل الصراع محصورا على طول خطوطه الحالية، فسوف يظل التأثير الاقتصادى والسوقى العالمى محدودا أيضا.

فى نهاية المطاف، يتطلب الأمر تصعيدا إقليميا كبيرا كنشوب حرب صريحة بين إسرائيل وحزب الله فى لبنان، أو ظهور علامات تشير إلى أن إسرائيل وربما الولايات المتحدة على الطريق إلى شن حرب مع إيران لكى ترتفع التوقعات بوقوع تداعيات عالمية أكثر شِدّة.

إن نشوب حرب كاملة النطاق بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة وصادراتها من الخليج بشكل كبير، وهذا كفيل برفع أسعار الطاقة على نحو أشبه بصدمات الركود التضخمى العالمية التى أعقبت حرب أكتوبر فى عام 1973 والثورة الإيرانية فى عام 1979، وما يدعو إلى التفاؤل أن احتمال حدوث تصعيد إقليمى حاد لا يزال منخفضا فى الوقت الحالى.

ورغم أن الحرب الباردة أو المنافسة الاستراتيجية بين أمريكا والصين من المرجح أن تتفاقم بمرور الوقت، فقد لا تتدهور العلاقات بدرجة كبيرة هذا العام.

فى أواخر العام الماضى، اتفق الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصينى شى جين بينج على إذابة الجليد تكتيكيا، وكانت ردة فعل الصين إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية غير المُستَحَبة فى تايوان مقيدة نسبيا.

ورغم أن قضية تايوان قد تصل إلى مرحلة الغليان فى وقت لاحق من هذا العقد، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك فى عامنا هذا أو العام المقبل، وقد تُفضى نقاط الضعف والهشاشة الاقتصادية التى تعانى منها الصين إلى جعلها أقل ميلا إلى مجابهة الولايات المتحدة والغرب.

من ناحية أخرى، لن تشتد كثيرا فى الأمد القريب سياسات تقليص المخاطر، وإعادة التوطين، ودعم الأصدقاء، وتقييد التجارة فى السلع والخدمات ورأس المال والتكنولوجيا، التى ينتهجها الغرب، وما دامت المنافسة الاستراتيجية تحت السيطرة، فسوف يظل التأثير الاقتصادى العالمى متواضعا.

الواقع أن أكبر خطر جيوسياسى يهدد النمو والأسواق هو الانتخابات الأمريكية، ولكن من المهم هنا أن ندرك أن ترامب وبايدن يتقاسمان بعض أولويات السياسة الخارجية، والديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء متشددون فى التعامل مع الصين، وسوف تظل هذه حالهم.

ويتعلق الاختلاف الأكبر بين ترامب وبايدن بقضايا حلف شمال الأطلسى وأوروبا والصراع الروسى الأوكرانى، ويخشى بعض المراقبين أن يتخلى ترامب عن أوكرانيا ويسمح لروسيا بالانتصار فى الحرب، ولكن بما أنه من المرجح أن يظل متشددا فى التعامل مع الصين، فقد يساوره القلق إزاء الإشارة التى قد تتلقاها“فيما يتعلق بتايوان” إذا سُمِحَ لروسيا بالاستيلاء على أوكرانيا، وعلاوة على ذلك، ما يريده ترامب حقا هو أن يزيد أعضاء حلف شمال الأطلسى الأوروبيون إنفاقهم على الدفاع، وإذا فعلوا ذلك، فقد يدرك قيمة التحالف مع تحوله نحو آسيا لردع الصين.

الأثر الأعظم الذى قد تخلفه إدارة ترامب الثانية على الأسواق هو من خلال سياساتها الاقتصادية، ولا شك أن سياسات الحماية التى تنتهجها الولايات المتحدة ستزداد شِدة، فقد صَرَّحَ ترامب بالفعل بأنه سيفرض تعريفة بنسبة 10% على كل الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة“يبلغ متوسط معدل التعريفة حاليا نحو 2%”، ومن المنتظر أن يفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات من الصين، وهذا من شأنه أن يشعل شرارة حروب تجارية جديدة، ليس فقط مع منافسين استراتيجيين مثل الصين، بل وأيضا مع حلفاء أمريكا فى أوروبا وآسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

إن نشوب حرب تجارية عالمية من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم، وهذا كفيل بأن يجعلها أكبر خطر جيوسياسى ينبغى للأسواق أن تضعه فى الحسبان فى الأشهر المقبلة، فى هذا السيناريو، ستتحول مخاطر مثل تفكيك العولمة، والانفصال، والتفتت، وسياسات الحماية، وتشظى سلاسل العرض العالمية، والتحول بعيدا عن الدولار، إلى تهديدات أعظم خطرا للنمو الاقتصادى والأسواق المالية.

وتشمل مخاطر الركود التضخمى الإضافية المرتبطة بترامب موقفه المُنكِر لتغير المناخ واحتمال إقدامه على محاولة عزل رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول والاستعاضة عنه بشخص أكثر وداعة ومرونة.

أخيرا، من شأن سياسات ترامب المالية أن تزيد من العجز المرتفع بالفعل بدرجة أكبر مما ينبغى، ومن المنتظر تمديد التخفيضات الضريبية التى من المقرر أن ينتهى العمل بها، وكذا زيادة الإنفاق على الدفاع والاستحقاقات.

وسوف تتزايد مخاطر تسبب حراس السندات فى إصابة أسواق السندات بصدمة فى نهاية المطاف بفعل العوائد الأعلى كثيرا، ومع ارتفاع الديون الخاصة والعامة، واستمرارها فى الارتفاع، فإن هذا من شأنه أن يستحضر شبح أزمة مالية.

كلنا نتذكر المقولة الشهيرة:“إنه الاقتصاد يا غبى”، والآن تشكل أجندة السياسة الاقتصادية التى يقترحها ترامب التهديد الأعظم للاقتصادات والأسواق فى مختلف أنحاء العالَم.

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