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مصادر: الحكومة ستخفض مستحقات شركات البترول الأجنبية 1.5 مليار دولار

3/6/2024 9:57:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف مصدر حكومى لـ”البورصة”، أن مديونية الشركاء الأجانب على قطاع البترول تراجعت فى الفترة الأخيرة من 6.5 مليار دولار إلى 6.25 مليار دولار.

وذكر أن الشركات ستحصل على ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لخفض المستحقات

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كان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات تلفزيونية، إن جدولة مستحقات الشركاء الأجانب مستمرة ومتغيرة، ولاتزال ضمن المستوى المقبول.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراجعت إلى 845 مليون دولار فى يونيو 2021، مقارنة بمستويات 6.3 مليار دولار التى وصلتها عام 2013، وظلت تتراكم مع الأزمة الاقتصادية حينها، ومع معاناة مصر من أزمة عملة زادت المستحقات من جديد للمستويات التى كانت عليها.

وأفصحت عدد من الشركات الأجنبية أنها تواجه صعوبات فى تحويل مستحقاتها للخارج، وكان بينها شركات“فاروس إينرجى”.

وذكرت فى بيان نتائج أعمالها، أن استمرار الاضطرابات فى بيئة الاقتصاد الكلى وتخفيض قيمة العملة وعدم القدرة على تدبير دولار لتحويله يجعل من الأفضل الاحتفاظ بالمستحقات بالدولار إلا فيما يمكن استخدامه لتمويل النفقات الجارية.

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