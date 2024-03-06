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الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن

3/6/2024 9:46:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن بعدما "شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كانت الضربات قد نجحت.

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