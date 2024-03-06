الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن

الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن
التاريخ
3/6/2024 9:46:57 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن بعدما "شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كانت الضربات قد نجحت.
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