علماء يابانيون وسويسريون يبتكرون زجاجا يولد تيارا كهربائيا عند تعرضه للضوء



ابتكر علماء يابانيون وسويسريون زجاجا يولد تيارا كهربائيا عند تعرضه للضوء، وهو ابتكار يأملون أن يؤدي إلى إنتاج طاقة نظيفة على المدى الطويل.

وأكد الباحثون في معهد طوكيو للتكنولوجيا وكلية البوليتكنيك الاتحادية في لوزان توليد تيار على الزجاج بعد أن حفروا دائرة على سطحه باستخدام ليزر الفيمتو ثانية، الذي ينبعث منه نبضات ضوئية فائقة القصر.

وقال إيف بيلوار، الأستاذ المساعد في الكلية السويسرية مدير مختبر جالاتيا، لوكالة كيودو للأنباء إن هذه التكنولوجيا "مدهشة ومبتكرة" لأنها يمكن أن تحول مادة دون إضافة أي شيء.



وعلى الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، يأمل الباحثون أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه تطوير نوافذ مغطاة جزئيا بزجاج التيلوريت الذي تم تحويله بواسطة ليزر الفيمتو ثانية.

وقال بيلوار: "سيكون هذا مصدرا للطاقة النظيفة ويقلل من الحاجة إلى الوقود الأحفوري"، حسبما نقلت كيودو على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

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